Estos son los memes que circularon respecto a una supuesta confusión venida de Elon Musk

Elon Musk en las últimas horas fue foco de atención a nivel global. El creador de Twitter y de Tesla se vio en el ojo de la polémica en el que se involucró a Miley Cyrus y a Javier Milei, todo en la misma línea. Así fue cómo por medio de la X muchos usuarios se hicieron eco de un supuesto tweet qué escribió el billonario en su cuenta oficial.

Papelón mundial de Javier Milei, invita a Elon Musk a la Argentina, cuando éste lo confunde con Miley Cyrus", reza el tweet qué citó @kaosenargentina dónde se ve una catarata de tweets del empresario en el qué escribió 'podría llegar a ser el cambio', a lo que Milei le respondió: "Están más que invitados a venir a Argentina", haciendo alusión también al político con el que Javier se sacó una foto previamente, el periodista, Tucker Carlson y el giro terminó en que pensó que la referencia iba entorno a la intérprete de 'I used to be Young'.

Si bien se ha debatido mucho si los tweets de Elon son verdaderos, luego salió el cartel de que pareciera haberse arrepentido de lo qué puso puesto que los mensajes aparecieron borrados y claro está qué la red de memes se sintió con mucha más fuerza. Es por ello que aquí te traemos algunos de los más virales.

"Elon Musk pensó que hablaban de Miley Cyrus y borró el tuit. Duro menos que la promesa de dolarizar No puedo más", twitteó con picantes @josemate10 que siguió los pasos de cerca del supuesto movimiento de Elon.

"Cómo q elon musk borro el tuit de milei porq lo había confundido con MILEY CYRUS", twitteó @facxqueen y lo acompañó con un meme de Marcelo Tinelli de la época de Videomatch.

"¿Qué? ¿Todavía no te avispaste? Elon Musk se confundió con Miley Cyrus borró el post, babieca", citó @addams_de y debajo había un meme de Milei con la fake face de Miley Cyrus en su single 'Wrecking Ball'.