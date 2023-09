Cynthia Rodríguez llenó de ternura la red con una cálida reflexión sobre su costado maternal

Cynthia Rodríguez hace poco tiempo se convirtió en madre de León, fruto de su relación matrimonial con el cantante, Carlos Rivera. Por medio de Instagram, la también modelo sube sensaciones y pensamientos qué tiene respecto de esta nueva etapa de vida en la qué presume con total ternura al pequeño.

Fuente: Imagen - Instagram @cynoficial

A poco de nacer.

"Hoy se cumple un mes desde que conocimos al amor más grande y hermoso de nuestras vidas. Todo un mes dedicado a ser padres 100% y poder disfrutarlo sin faltar ningún detalle de tus primeros días en este mundo. Es mucho más hermoso de lo que podríamos haber imaginado. Dios nos bendiga siempre. Feliz primer mes Leoncito", reza la descripción qué Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez subieron de forma conjunta recalcando una vez más ese sueño que tanto buscaban, el de ser padres. Allí se lo puede observar a León acostado en posición fetal y luciendo un bello enterito de mono además de un gorro de lana con flores qué hacía juego frente a la magia visual.

Una reflexión

Hace tan solo unas horas, Cynthia volvió a emocionar a todos con su idea acerca de ser mamá y lo hizo por medio de dos fotografías en las que lució radiante y espléndida con un lookazo hiper canchero.

Fuente: Imagen - Instagram @cynoficial

Camino de sabiduría.

"Cuando me convertí en mamá hace un mes recibí mensajes bonitos pero hay uno que recuerdo cada día cuando me despierto y antes de dormir: Los niños necesitan madres felices, no madres perfectas", comenzó expresando Cynthia respecto de una frase qué continúa en su cabeza. La postal la acompañó con dos fotografías en las que se la ve posando con un outfit clásico y formal: remera negra, jean, blazer rojo y zapatillas blancas.

"Si eres mamá y me estás leyendo quiero decirte que lo estás haciendo increíble! Mi respeto y a todas las mamas que me leen", cerró el discurso alentando a las guerreras de la vida y que hoy le toca también a ella ser parte de ese grupo maternal.