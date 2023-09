Así es el abono de arroz que potencia la floración de las orquídeas del jardín

Las plantas, como todo ser vivo, necesita de una gran dosis de nutrientes para poder sobrevivir y desarrollarse de la mejor manera. Si bien, la mayoría de los nutrientes de los que se alimentan las plantas se consiguen mediante el sustrato, existe una infinidad de abonos caseros que potencian su crecimiento, floración y fructificación. En esta oportunidad, compartimos un abono a base de arroz, que te resultará económico, fácil de hacer y sumamente eficaz al ver los resultados que logra en especies floridas como las orquídeas.

“Es rico en un montón de nutrientes como el potasio, el fósforo, el magnesio e, incluso, el hierro. Así como un montón de vitaminas que enriquecerán y mejorarán la estructura del suelo y del sustrato de tus macetas”, explicó Javier, creador del canal “Huerto Adictos”, en un reciente video. Como si fuera poco, el jardinero aseguró que, además, este cereal es capaz de repeler plagas e insectos del jardín.

No obstante, como precaución, el jardinero comentó que no se debe echar los granos de arroz directamente al suelo o sustrato, puesto que, en ese caso, pueden atraer hormigas. En cambio, lo mejor es preparar un abono casero siguiendo todo un procedimiento, que no lleva más de cinco minutos.

EL AGUA DE ARROZ APORTA NUTRIENTES COMO EL FÓSFORO Y EL POTASIO A LAS PLANTAS. FOTO: CAPTURA YOUTUBE @HUERTOADICTOS

Paso a paso para preparar el abono

Toma un puñado de arroz y mételo dentro de un recipiente chico.

y mételo dentro de un recipiente chico. Al mismo recipiente, sumaremos la medida de una taza de agua.

El siguiente paso consiste en triturar el arroz con el artefacto que tengas en casa. De esta manera, se consigue liberar todas las propiedades del grano, sobre todo, el almidón, el cual es rico en todos los nutrientes que potencian el crecimiento y la floración de las plantas.

Mira el video del abono a base de arroz