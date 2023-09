Ya no esconden su amor: Karol G y Feid pasean de la mano frente a sus fans

Karol G y Feid son dos de los artistas más pegados en la industria musical latina de los últimos tiempos. Si bien Carolina Giraldo Navarro, por el nombre real de la primera, ya venía sonando desde hace tiempo, con hits como “Tusa” y “Bichota”, lo cierto es que este año llegó a la cima a nivel global gracias al lanzamiento de su álbum “Mañana Será Bonito”, con el que superó a Bad Bunny al posicionarse como la artista latina más escuchada en las plataformas de streaming.

Por su parte, Feid, cuyo nombre real es Salomón Villada Hoyos, es también un cantante colombiano conocido por su versatilidad en géneros como el reguetón y el trap. Ha tenido éxito con canciones propias y colaboraciones con otros artistas prominentes en la industria musical. En un principio, el artista de 31 años llevaba un perfil más bajo al escribirle temas a otros referentes como J Balvin. No obstante, este año comenzó a ganar más reconocimiento con temas hits como “Classy 101”, “Yankee 150”, “Feliz cumpleaños Ferxxo” y “Normal”.

En ese contexto es que todo lo que hacen ambos artistas causa sensación entre sus fanáticos. Por eso, cuando estos dos caminaron por primera vez de la mano, como confirmación de un amorío, las redes estallaron. Pues, desde hace meses, circulaban rumores de que Karol y Feid salían, pero no había nada que lo confirmara. Hasta que, en junio, en la previa de un show de Feid, ambos caminaron de la mano frente a las cámaras.

EN JUNIO PASADO, KAROL G Y FEID CAMINARON DE LA MANO ANTE LA PRENSA. FOTO: ARCHIVO

Dos meses más tarde, el jueves 7 de septiembre, los intérpretes de “Friki” volvieron a dar de qué hablar al aparecer juntos de la mano en Nueva York. La prensa y los fanáticos presentes no dudaron en grabar el encuentro y cargarlo, de inmediato, a las redes.

Mira el video de Karol G y Feid de la mano

“Felices y agarraditos de la mano @karolg y @feid en #ny ¿Te gusta la parejita?”, escribieron en el Instagram de El Gordo y La Flaca, mítico programas de espectáculos en el que revelaron el video de la parejita. Sin embargo, los internautas se enfocaron en criticar la actitud de “la bichota” por no recibir las flores que le ofreció un fanático. “Porque no agarran las cosas que con esfuerzo les regalan”; “yo amo a karol pero esa pareja no combinan”; “Ellos no lucen como pareja, no sé”, “Ese tipo es raro, se ven forzados”, se podía leer entre los comentarios.