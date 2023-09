Esta es la desopilante forma en la qué Agustina Gandolfo cocina al lado de su hijo recién nacido

Agustina Gandolfo está abocada gran parte de su tiempo a su rol de madre y es qué hace poco a llegado Theo Martínez, fruto de su relación matrimonial con Lautaro Martínez y cómo es de costumbre gran parte de su día aprovecha para mostrar cada uno de los momentos que vive en familia. Así fue cómo la modelo por medio de Instagram dio cuenta de cómo fue su mañana.

Fuente: Imagen - Instagram @agus.gandolfo

Desde el auto.

“Me había olvidado el tráfico en esta ciudad”, reza la descripción qué puso Agustina Gandolfo en una de sus primeras fotos a modo selfie haciendo mención al tráfico en Italia y es qué al igual que Antonela Roccuzzo, la dueña de Coraje Milano, decidió acompañar a su marido a la distancia puesto a preservar la vida de su bebé.

Beboteando a cámara, Agustina se tomó una selfie con un maquillaje muy sutil tempranero además de haber lucido una remera negra básica y abajo un jean mientras que aprovechaba el hecho de estar en el Porche con los cinturones anaranjados.

Nueva forma de adaptación

Sucede que en uno de los videos qué subió a modo de historia para Instagram ha llamado muchísimo la atención la forma en la que optó por cocinar con Theo en brazos y así fue cómo lo mostró en su red.

Pura ternura

“Bueno así es cómo me cocino todos los días… cómo voy al baño, cómo me lavo los dientes, con una mano o en modo canguro”, se la oyó decir mientras aplicaba la técnica de estar armando su ensalada saludable de zanahoria rallada, remolacha y tomates cherry en un bowl además de estar cambiando continuamente de posición mientras de costado y por medio de la prenda ajustada al pecho sostenía al pequeño.

Picante

Agustina vive muy atenta a los mensajes que recibe del público y que en general son bonitos mensajes para ella y la familia, sin embargo da por entendido qué también recibe planteos o hipótesis de lo que algunos creen que es la vida de la modelo aunque dejó en claro qué no es así.

Fuente: imagen - Instagram @agus.Gandolfo

El después…

Posterior a ello, Agustina mostró el resultado final con un agregado y es qué para acompañar la ensalada sumó unos pan integral con un mensaje en el qué bromeaba: “Para consejos de platos aesthetic síganme” pero ello no es todo si no qué además le contestó a una de sus seguidores que le habló del hecho de que muchos creen que tiene niñeras a lo que subió a sus historias la repuesta qué le ha dado: “Si obvio y alguien qué me limpia las 24hs y cocineros”.

Sin pelos en la lengua…