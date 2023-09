Claudia Albertario alardeó su belleza desde el auto y se llevó todas las miradas

Un día más, Claudia Albertario se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. En esa red social, la bellísima actriz argentina, que desde hace años vive en Estados Unidos, cuenta con cientos y cientos de seguidores que están pendientes de todo lo que comparte. Desde el auto, alardeó su gran belleza y no pasó por alto para ningún internauta.

Albertario se hizo conocida gracias a una publicidad de telefonía celular y ese trabajo le abrió grandes puertas laborales. Participó en varias producciones de la pantalla chica como Amigovios, Como pan caliente, Montaña rusa, Chiquititas, Gasoleros y Verano del '98.

Claudia Albertario en The Challenge Argentina

También fue parte de algunos realities como Bailando por un sueño y Patinando por un sueño. El último en el que participó fue The Challenge Argentina, llegó a la gran final y gracias a su alto desempeño viajó a Sudáfrica a representar a la Argentina.

"Fue muy loco. No puedo creer la magnitud de la locura de lo que hice. Era todo muy potente, muy grande. Era todo a nivel Hollywood. Salíamos a hacer un juego y había 7 cámaras de pie, más cámaras, un dron… Era una cosa tremenda. Me llamó Telefe después de 9 años con esta propuesta y acepté", contó Albertario sobre el desafío.

Y sobre su paso por el Mundial, indicó: "En la casa de Sudáfrica éramos 32. ¿Viste como hablamos en inglés? Mis hijos son bilingües y yo me fui perfeccionando un poco acá, viendo películas en inglés con subtítulos en inglés. Venía con una base, pero si no lo hablás, no sabés. Acá me puse a tener conversación y digamos que lo perfeccioné. 'The Challenge' fue intenso".