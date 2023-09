Justin Bieber llenó de amor la red con un mensaje dirigido a su hermano menor

Justin Bieber no es de aparecer mucho en sus redes sociales ultimamente pero cuándo se trata de su entorno familiar no tiene dudas en presumir su cariño. El cantante se ha mostrado muy feliz puesto que uno de sus hermanos, Jaxon Bieber (14) se encuentra dando el paso hacia el secundario y es por ello qué vía Instagram el intérprete de 'Hold on', quiso dedicarle un cálido texto a su compañero de aventuras.

Fuente: Imagen - Instagram @justinbieber

Recopilación de tiernos momentos.

"Voy a hacer que todos se sientan viejos, mi pequeño hombre favorito en el mundo, entrará hoy a la escuela", reza la descripción qué puso Justin Bieber haciendo mención a una nueva etapa qué se abre en la vida del pequeño que tantas veces ha acompañado a su hermano mayor a las giras qué luego plasmó en una de las fotografías en la que lo saluda públicamente.

"Estoy muy orgulloso de ti, muy afortunado de ser tu hermano mayor. Te extraño mucho". Cerró la dedicatoria haciendo alusión a que ya hace mucho qué no se ven cómo en los viejos tiempos.

A modo de honrar esta celebración familiar, Justin subió una extensa cantidad de fotografías en las que se al joven a lo largo de su vida. Actualmente el álbum ya cosecha más de 2.2 millones de likes y centenares de comentarios en lo que los fanáticos felicitan a Jaxon.

Fuente: Imagen - Instagram @justinbieber

Amor de hermandad.

Cómo si fuera poco y mostrando lo bien que se lleva con los dos menores de su familia, unos minutos después Justin escribió: "Noveno grado, allí se lo vio a su hermano del medio todo uniformado y al lado a la hermanita, Jazmyn Bieber (12)