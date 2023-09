Así fue el encuentro entre María Becerra y el hermano de Selena Quintanilla

María Becerra se ha posicionado entre las artistas argentinas más exitosas y más escuchadas de los últimos meses. Con varios hits número 1 en las listas de su país natal, y algunos éxitos en el tope de las listas de Latinoamérica en general, la joven oriunda de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires es furor con cada uno de sus lanzamientos, como así también, con las declaraciones que hace en cada entrevista.

Es que sus fanáticos no sólo admiran su voz y talento para componer canciones, sino que, además, están encantados con su forma de ser humilde, graciosa y espontánea. Es por eso que, cada vez que da una entrevista, María Becerra se hace viral por sus opiniones, confesiones y divertidas ocurrencias. En esta oportunidad, la artista que colaboró con Los Ángeles Azules en el tema “El amor de mi vida”, volvió a dar de qué hablar en las redes sociales al revelar que, tiempo atrás, conoció al hermano de Selena Quintanilla, A.B. Quintanilla.

MARÍA BECERRA LANZÓ "EL AMOR DE MI VIDA" JUNTO A LOS ÁNGELES AZULES. FOTO: INSTAGRAM @LACASAFAMSOSMX

El día que María Becerra conoció a A.B Quintanilla

En una entrevista, que compartieron los creadores del canal de YouTube “The experience”, María Becerra contó que en la última edición de los Latin Grammy, celebrado en noviembre del 2022 en Las Vegas, conoció a A.B. Quintanilla. El encuentro fue muy importante para la artista de 23 años, puesto que siempre admiró a su hermana, Selena, de quien se ha inspirado para crear canciones como “Adiós”.

“Hay algo muy sarpado que me pasó una vez, en Las Vegas. Cuando fui a los Latin Grammy, me crucé a A.B. Quintanilla, el hermano de Selena que componía todas sus canciones, que la producía y que, también, es músico. Me lo crucé y él estaba con su esposa, que es argentina. Y, de repente, siento el brazo de una chica que me toca y me dice: ‘Disculpame. Te queríamos pedir una foto’. ¡Y era él! ¡Él me estaba pidiendo una foto! Y, le digo: ‘Wow, ¡qué gusto! Sí, obvio’. Nos sacamos una foto y nos quedamos hablando un montón, nos reímos, fue todo muy bonito”, contó la cantante de 23 años.

Mira el video del encuentro entre María Becerra y A.B. Quintanilla

Enseguida, Becerra confesó que el productor musical llegó a compararla con su hermana, al expresar lo siguiente: “Al otro día me lo volví a cruzar y me dijo que estuvo viendo mis videos de YouTube. Y me dijo: ‘La verdad es que me reí mucho. ¿Sabes a quién me haces acordar? Me haces acordar mucho a mi hermana con la personalidad que tenés, cómo te reís, como hablás, cómo te gusta bailar, el tipo de música que te gusta. Y me dijo que le gustaría trabajar conmigo. O sea, ¡no lo puedo creer! Fue mucho mejor de lo que soñé, siquiera”.

Antes de finalizar el video, a modo de despedida, María le agradeció a A.B. Quintanilla por el halago, puesto que admira a Selena desde que era chica. “A.B, si estás viendo esto, te mando un beso enorme. Gracias por lo que me dijiste porque creo que es lo más valioso que me han dicho en mi vida. Yo no me estoy comparando porque creo que nadie se puede comparar ella. Pero, que me hayas dicho eso, para mí, fue una caricia al alma”, concluyó la joven artista.