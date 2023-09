Unión solidaria: este fue el evento al qué accedieron La China Suárez y Evangelina Anderson y se llevaron todas las miradas con imponentes vestidos total black

La China Suárez y Evangelina Anderson han sido testigos de un gran momento, tanto la actriz cómo la bailarina estuvieron presentes en la cena benéfica qué se hizo en la cancha de River Plate en la qué invitaba a qué todo aquel que pudiera donara plata a la organización sin fines de lucro para que más chicos puedan acceder a una mejor calidad de vida. Así fue cómo vía Instagram mostraron sobre esta inmensa velada.

La previa

La China Suárez previo a ir rumbo para Núñez aprovechó para subir un video a su red social de Tiktok luciendo un increíble vestido strapple con volados diseñado por el equipo del showroom de Argentina, El Camarin especialmente para ella.

Chica en redes

En el video se la puede observar a la China Suárez no sólo con el infartarte atuendo si no también un juego de cámara a la onda 'travelling' mientras que hace una corta caminata dejando al descubierto un sutil make up: rimel y labios rosados además de contar con la presencia de su peluquero, Juan Macativa quién le hizo un rodete tirante.

Su llegada mega exitante

Sucede qué la China es muy fanática de River Plate siempre lo ha demostrado con sus posteos desde la cancha y mismo su papá es quién le inculcó esa pasión de adrenalina. En el día de ayer asistió a la gala junto con su hermano, Agustín quién se desempeña en el rubro de producción audiovisual y así fue cómo la modelo presumió una particular fotografía.

felicidad compartida con uno de sus idolos.

Además de contar con innumerables de historias de Instagram durante toda la noche, La China se sacó una foto con uno de los que para ella significan uno de los máximos referentes y es el ex futbolista uruguayo, Enzo Francescoli. Para ese entonces y previo al ingreso, La China llevó encima un abrigo peludo blanco y en otra de las fotos se la ve disfrutando el mini show qué dio Nahuel Pennisi sobre el escenario cómo parte del show solidario.

La presencia de la mujer del líder

Otra que quiso estar para acompañar al DT de River, Martín Demichelis fue Evangelina Anderson quién en todo momento apoyó y celebró el hecho de que se difundiera sobre la web de Fundación River en la que se encuentran sorteando una camiseta para alguno de los que donen al instituto.

Posando en el auto.

"Hoy grabé todo el día y ahora a la cena de Fundación River", reza el texto qué puso en una de sus historias debido a qué fue convocada por Guido Kazcka para ser jurado en el programa de entretenimiento 'Los 8 escalones del millón', aunque su compromiso con River es constante. Allí se la vio junto al presidente del equipo, Jorge Brito y otros colegas mientras se apareció con un infartarte vestido strapple.