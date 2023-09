Ritual para atraer dinero y prosperidad según 'El Niño Prodigio'

Victor Florencio, 'El Niño Prodigio', es un reconocido psíquico y astrólogo de Univisión, la cadena televisiva estadounidense en español. Además de ser consejero espiritual, es experto en temas relacionados a la astrología y la sanación. A continuación, traemos un ritual para atraer la abundancia y el dinero, explicamos el paso a paso y te damos una lista con los elementos necesarios.

El astrólogo tiene un canal de YouTube @Niño Prodigio, que utiliza para compartir videos a modo de recomendación y tutoriales que abordan temas como la astrología, la espiritualidad e incluso hace predicciones. En este caso, existe un video específico donde Víctor revela los detalles para llevar a cabo un poderoso ritual para atraer dinero, dedicado a San Expedito. "Presta atención a todas las indicaciones para que, si estás pasando por una situación difícil, puedas aplicarlo y hacer fluir ese dinero que te hace falta", señaló el astrólogo.

Victor Florencio es conocido como 'El Niño Prodigio'. Imagen de Instagram @ninoprodigio.

¿Qué elementos necesito para el ritual?

Una vela verde

Ramas de romero o albahaca

Una imagen de San Expedito

Una botella de esencia del millón

Planta de bambú

Una taza con un puñado de granos de café

Un vaso de vidrio o cristal

Nuez moscada en polvo

Pasos a seguir

Para comenzar, pegamos una vela verde en el centro de un vaso de vidrio o cristal. Seguido de esto, agregamos un puñado de granos de café y, sobre estos, disponemos las ramas de romero o albahaca. Para terminar la preparación, espolvoreamos nuez moscada en polvo o tres nueces moscadas.

Luego, prendemos la vela y la posicionamos frente a la imagen de San Expedito. En este momento, recitamos: "Oh, San Expedito, te pido tu mediación ante Dios Todopoderoso para que tú me traigas siempre desenvolvimiento, suerte en el dinero y que nunca me falte". Finalmente, aplicar en nuestra piel la esencia de la botella del millón. Si tenemos la planta de bambú, hay que colocarla en la entrada de la casa.

Mira el video