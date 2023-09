Ivana Nadal compartió un tip viajero para evitar el sudor rumbo a su viaje a Madrid

Ivana Nadal en las últimas horas reapareció para dar un importante anuncio y es que iba a emprender un viaje hacia Madrid junto con una amiga y estaba muy contenta por el hecho de dar ese paso. Así fue cómo la modelo compartió vía Instagram lo que ha sido la previa al vuelo.

Frente al espejo.

Antes de subirse al avión, Ivana Nadal aprovechó para pasar por el baño dónde posó con un outfit bien veraniego y súper infartarte un top verde y abajo llevó un jean con roturas, para su propia comodidad solo contó con una mini bandolera circular de la marca internacional Louis Vuitton.

Un tip infaltable

En medio de su paso por el toilette, Ivana quiso dejarles un consejo a sus followers en cuánto al aseo personal y es que se llevó al sitio un tupper con dos limones en vez de la necesidad de tener un aerosol líquido o en barra.

Un cítrico necesario para Ivana.

“Chicos polémica, Ivana se llevó un tupper. Me puse el limón y les digo que es una muy buena idea para no chivar en el avión así que háganlo qué me lo van a agradecer”, se la oyó decir mientras que con su teléfono posaba mostrando una vez más su look.

La felicidad y el descubrimiento.

La recomendación

Sucede qué recién llega a Madrid con su amiga, Ivana Nadal sin pelos en la lengua contó su mala experiencia durante el vuelo y dejándolo como aprendizaje para qué otro no tome su misma decisión: “Algo que tengo para decirles es que la primera inversión que hicimos en el viaje… primero fue el vuelo pero después estos asientos de la salida de emergencia no Maribel, no te lo recomiendo yo pensé que iba a subir los pies en la salida de emergencia… en el ala no se pudo, no estaba muy cómoda. Mucho frío, menos mal que tenías efecto y dormí todo el viaje”, expresó aunque después vio el vaso medio lleno recordando que ya estaba disfrutando de estar en Europa.