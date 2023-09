Esta fue la extravagante campaña fotográfica surrealista de la qué participó Gigi Hadid para Jacquemus

Gigi Hadid es una de las máximas estrellas del modelaje, la modelo ex angelita de Victoria Secret es una de las personalidades que más buscan los grandes diseñadores internacionales y en esta oportunidad se sumó a una producción de fotos mega extravagante y de arte francés bajo la atenta mirada del diseñador, Simón Porte Jacquemus. Así fue cómo el artista de moda subió a Instagram algunas de las novedades y qué pronto sumará también a una chica Blackpink, Jennie Ruby Jane.

Cuadro en forma de cereza.

En una de las primeras postales, Jacquemus jugó con la idea artística de un bowl repleto de cerezas utilizando la forma, como un símbolo transformandolo en una prenda de ropa por lo que primero colocó en el pasto una enorme pelota en color rojizo en el que lleva un look total white y cómo resultado un vestido de volados de dos piezas qué se ve muy a lo lejos: top y pollera tuvo, mientras que en la otra se ve qué lleva la representación de la fruta como vestido de volados.

Dos looks completamente diferentes y con un propósito claro.

Parecía que terminaba ahí pero no, luego Jacquemus fue a más y mostró otros diseños por un lado una pelota de nuez en color plateado y por el otro una producción con ovejas de juguete representado un diseño en black and white: objeto vs representación, ese es el juego al qué apostó para esta nueva campaña allí se ve cómo modeló con un vestido blanco mnagas de gran vuelo y cómo detalles unos lunares en negro.



Backstage

Jacquemus no sólo mostró la idea creativa final si no que también dio a conocer el detrás de uno de los diseños que Gigi Hadid modeló para la cámara.

Gigi Hadid de blanco.

"Gigi es nuevo chouchou... Johnny Dufort en Gigi Hadid", reza la descripción qué puso Jacquemus en la qué sumó otros dos objetos, por un lado el símbolo de una bañadera redonda con espuma en la qué se sumergía, Gigi y en la otra un enorme redondel en forma de vestido, aunque no fue todo... ya qué posterior a ello, Simón develó el misterio de cómo era el atuendo por dentro, allí se ve un maniquí blanco repleto de cintas.