El increíble cambio de look de Megan Fox que enamoró a más de uno en Nueva York

Últimamente, más de una celebridad ha mostrado un gran cambio de look. Las famosas ya no solo apuestan por cambios relacionados con su estilo, sino que ahora persiguen cortes y color de cabello que las diferencien de las demás. Megan Fox decidió no quedarse atrás y caminó por Nueva York luciendo su nuevo corte de pelo.

Megan Fox lució su cambio de look con un mini vestido. Fuente: JosiahW / BACKGRID

Megan Fox, actriz y modelo estadounidense, fue quien alcanzó la fama gracias a su papel de Mikaela Banes en la primera película de Transformers. Su papel le dio varias nominaciones a los premios Teen Choice Awards. Pero Megan no solo es reconocida por su trabajo como actriz.

La modelo es conocida por su belleza natural y tonificada figura. Lo que destacó a Megan es que siempre llevó su color de cabello negro, lo que resalta a la perfección sus ojos azules. La actriz de 37 años siempre brilla y el día de ayer no fue una excepción. Tras los rumores de ruptura con pareja Machine Gun Kelly, los dos se mostraron juntos en Nueva York.

Luego de una cita romántica en una de las azoteas más famosas, las dos estrellas bajaron y fueron fotografiados por los paparazzi. En esas fotos se muestra el nuevo look de Megan Fox. La actriz hizo un cambio radical y ahora luce un corte de cabello bob en un color rojo intenso.

Megan Fox asistió con este corte de cabello a la Met Gala. Fuente: Getty / Mike Coppola

La última tendencia capilar es el cambio de look con tonos jugados como el rosa o plateado. Por otra parte, los flequillos también han entrado en juego, ya que muy pocas celebrities se han resistido a ellos. Un ejemplo de grandes cambios ha sido Kim Kardashian, luego de aparecer completamente rubia en la Met Gala, la estrella de reality lució un flequillo recto y color de cabello negro.