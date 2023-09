Con un vestido de perlas, Ninel Conde presume se bella figura en un desafiante video

Ninel Conde es una de las artistas más destacadas del mundo del entretenimiento latino. Nacida el 29 de septiembre de 1970, la mexicana se vio interesada por las artes escénicas desde su juventud. De esta forma, comenzó a estudiar teatro con el deseo de poder actuar en telenovelas. Y sí que lo logró.

Su incursión en la industria del entretenimiento comenzó en el modelaje, donde rápidamente atrajo la atención debido a su belleza y carisma. Su carácter magnético la llevó a Ninel a participar en concursos de belleza, como el certamen de "Nuestra Belleza Estado de México", donde se destacó y comenzó a forjar su camino en el mundo del espectáculo, poco a poco.

Ninel Conde encontró la fama en la actuación a través de telenovelas mexicanas populares como "Rebelde" y "Fuego en la Sangre". Su talento actoral y su presencia en pantalla la hicieron una de las actrices más queridas en América Latina. Pero eso no es todo, la mexicana también se atrevió a lanzarse como cantante, en el 2003. Fue el tema “Bombón asesino”, versión de una cumbia argentina, el que la hizo llegar al tope de las listas.

NINEL TIENE 5,8 MILLONES DE SEGUIDORES EN INSTAGRAM. FOTO: @NINELCONDE

Ninel la rompe como influencer

La artista de 46 años también supo destacarse como influencer en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde suma más de 5,8 millones de seguidores. Allí, Ninel comparte su entrenamiento, sus sesiones fotográficas y hasta detalles de sus viajes y eventos de lujo. En una de sus últimas publicaciones, Conde conquistó a sus fanáticos mostrándose bien elegante con un vestido de perlas, bien ajustado a su figura.

Mira el video de Ninel Conde con un vestido de perlas

“Bebé, esa es la diferencia entre tú y yo. Que a mí me quieren, pero no me tienen. Y que a ti te tienen, pero no te quieren”, repitió Ninel en la publicación de Instagram. “Así de simple, ¡cuando uno se valora y establecemos nuestros objetivos sabemos lo que valemos y no aceptamos menos!”, escribió y, enseguida, sus fanáticos comentaron: “Parece o vestido da dulce maría”; “La Más DIOSA”; “La más guapísima Ok perooo siempre estás bien bella”; “Hola hermosa; qué linda eres; me encanta verte”; “Lindaaaaa, Maravilhosa”.