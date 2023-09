Ángela Aguilar presume su belleza y se roba todas las miradas

Ángela Aguilar es una de las voces juveniles en ascenso en la industria musical mexicana. Gracias a su gran talento y carisma, la muchacha ha logrado ganarse el cariño de miles de fanáticos alrededor de Latinoamérica y Estados Unidos. Por esta razón, la joven tiene más de 9 millones de seguidores en su perfil de Instagram. Hace unas horas atrás, compartió un posteo y se posicionó en el foco de atención.

La muchacha nació el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California, en el seno de una destacada familia de músicos mexicanos. Ángela es hija del cantante mariachi Pepe Aguilar y nieta del artista y músico Antonio Aguilar y la actriz Flor Silvestre. Por esta razón, creció en un entorno que la animó a sumergirse en la escena de la música regional mexicana. De hecho, la joven de 19 años ha reflejado su amor por este género en sus dos discos 'Nueva Tradición' y 'Baila esta cumbia'.

Ángela Aguilar es cantante y compositora. Imagen de Instagram @angela_aguilar_.

Su imponente voz y su talento, además de su gran carisma y su presencia en las redes sociales, la han llevado a cosechar una gran base de seguidores. Ángela suele utilizar su cuenta personal de Instagram para compartir detalles de su vida privada y laboral con sus fans. A lo largo de los años, la joven ha logrado formar un vinculo cercano con sus seguidores.

Ángela Aguilar cantando en un show. Imagen de Instagram @angela_aguilar_.

Recientemente, la hija de Pepe Aguilar se animó a compartir una publicación que le dedicó la cuenta de fans @angelitaas.vip. En esta ocasión se trata de una foto tomada en un show, donde se observa la cantante presentando una canción con una enorme sonrisa en el rostro. En aquel momento, Ángela lució un vestido con los hombros descubiertos con una falda vaporosa en color rojo. Un diseño con detalles de flores bordadas, que la artista combinó con unos zapatos cerrados.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar, así que cientos de cibernautas dejaron mensajes dedicados para Aguilar. Mientras que algunos fans se limitaron a escribir elogios para la joven, otros le dejaron dedicatorias y emojis: "La más guapa del condado", "Mi canción favorita es 'Ya no me interesas'", "La más bonita".