Lady Gaga paralizó a todos con este entallado vestido que resaltó su figura

Lady Gaga, cantante y actriz de Estados Unidos, ha vuelto a los escenarios después de un largo descanso. Actualmente, la artista vive en Las Vegas ya que tiene un show llamado Lady Gaga Jazz & Piano, en donde interpreta canciones muy variadas. Septiembre es su último mes y las entradas tienen un valor de casi 100 dólares.

Lady Gaga estuvo nominada en Los Oscar. Fuente: Archivo.

Hace unos días, la artista regaló a sus fans unas palabras en español que emocionaron a todo el público. Dentro de su repertorio relajado, Lady Gaga entonó la canción ¿Quién será?, de la banda La Sonora Santanera. Esta canción se ha versionado en muchos idiomas, pero la artista decidió que español era la mejor opción para su show.

Gaga cantó ‘‘¿Quién será la que me quiera a mí?/¿Quién será la que me dé su amor?/¿Quién será, quién será?’’ y el público comenzó a gritar. La artista acompañó esta canción tropical con un pequeño baile que enloqueció al público. De esta manera, Lady Gaga brindó a sus fans un excelente show pero su talento no fue lo único que dejó con la boca abierta a los espectadores.

La cantante y actriz en el pasado fue conocida por llevar looks de los más polémicos. Y aunque su estilo ha cambiado desde entonces, la artista eligió un vestuario que dejó ver mucha piel en su último show. Esta vez, Lady Gaga usó un vestido rojo transparente con algunos brillos que permitió a todos observar su figura y tatuajes.

La artista acompañó su look con un peinado rubio y unos tacones rojos que realzan su imagen. El look enloqueció a los internautas y comenzaron a elogiar el físico de la cantante de Bad Romance. Además de alabar la belleza de la cantante, los fans empezaron a especular sobre una posible canción en español.