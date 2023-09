La vez que Salma Hayek se coronó como la reina de las fantasías oscuras

Salma Hayek es una de las actrices más talentosas y versátiles de la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera, ha demostrado su habilidad para destacar en una variedad de géneros cinematográficos e incluso ha dejado a la vista su gran capacidad para interpretar a diferentes personajes. A continuación, echamos un vistazo a una película de fantasía oscura donde la mexicana se puso en los pies de una poderosa reina.

Se trata de 'Tale of Tales', traducida al español como 'El cuento de los cuentos', un film italiano dirigido por Matteo Garrone que se estrenó en 2015. El largometraje está basado en historias de la colección de cuento de hadas del siglo XVII, 'The Tale of Tales' de Giambattista Basile. La película cuenta con un elenco destacado que incluye a Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones, John C. Reilly, entre otras figuras.

Salma Hayek interpreta a la reina de Longtrellis Imagen de Prime Video.

'El cuento de los cuentos' se divide en tres historias entrelazadas: Lei Regina (La Reina), La Pulce (La Pulga), y La Vecchia Scorticata (La anciana desollada). Las tres narrativas tienen elementos de fantasía oscura y cuentos de hadas, y exploran temas como la obsesión, la lujuria, la venganza y la búsqueda de la felicidad. En este caso, Salma Hayek interpreta el papel de la Reina de Longtrellis, una mujer que tiene todo el poder pero no puede cumplir su único deseo: tener un hijo.

La sinopsis oficial de la película reza: "Desde la amarga búsqueda de la reina de Longtrellis que renuncia a la vida de su marido, pasando por dos misteriosas hermanas que encienden la pasión del rey de Strongcliff y, por último, el rey de Highhills obsesionado con una pulga gigante que le lleva a romper el corazón de su joven hija. Estas historias mezclan lo fabuloso con lo grotesco creando una obra asombrosa y absolutamente original de tintes góticos".

A medida que se desarrolla la trama, las vidas de los personajes se van entrecruzando de manera inesperada. Si estás buscando una historia atrapante con imágenes surrealistas y una narrativa fascinante, 'El cuento de los cuentos' es la película ideal. Además, podrás echar un vistazo a uno de los trabajos menos conocidos de Salma Hayek.