Kylie Jenner y Timothée Chalamet aparecen muy juntos y reavivan rumores de romance

A lo largo de estos meses, la zona VIP del Renaissance World Tour de Beyoncé se ha visto repleta de personalidades famosas. En estos últimos días hemos visto a Selena Gomez, Frank Ocean, Paul McCartney, Meghan Markle, el príncipe Harry y otras celebridades bailando las canciones de la estrella. Al parecer, cuando la cantante pasó por el SoFi Stadium en la ciudad de Los Ángeles, Kylie Jenner y Timothée Chalamet fueron capturados juntos disfrutando del show, por lo que reavivaron los rumores de romance.

La dueña de Kylie Cosmetics de 25 años y el actor de 'Call me by your name' de 27, se dejaron ver juntos en la parte VIP del recinto. Aparentemente, los famosos hablaban de forma distendida, mientras de fondo se escuchaba Beyoncé. El dúo parecía estar conversando a gusto e incluso con muy poca distancia entre sí, pues en los videos se puede observar que se hablaban al oído y largaban carcajadas.

Las celebridades se encontraban junto con la hermana de la empresaria, la super modelo y dueña de 'Drink 818' Kendall Jenner. Por su parte, la socialité también ha estado envuelta en rumores de romance en los últimos meses, puesto que se ha dejado ver con Bad Bunny en muchas oportunidades.

La historia de Kylie y Timothée

En abril de 2023 la cuenta responsable de las filtraciones de los famosos, 'DeuxMoi', lanzó un comunicado para revelar que Kylie Jenner y Timothée Chalamet habían sido capturados juntos. Las celebridades fueron vistas en el desfile de Jean Paul Gaultier durante el Paris Fashion Week, por lo que despertaron las alarmas de la prensa.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet se han dejado ver juntos en varias ocasiones. Imagen de Instagram/ Edición MDZ Online.

Tiempo después, 'Page Six' y otros portales estadounidenses comenzaron a filtrar imágenes de Jenner y Chalamet en otras ocasiones. Luego, surgieron algunos rumores de separación y la revista 'People' salió a confirmar: "a Kylie le gusta tener citas, pero su preocupación principal es ser mamá" y reveló que el actor y la socialité no tenían una relación seria. Ahora que se ha viralizado un nuevo video de las celebridades juntas, los usuarios esperan que pronto llegue alguna confirmación.