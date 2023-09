Jacob Elordi apareció en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia y las redes desbordaron de elogios hacia el.

Jacob Elordi es uno de los galanes más codiciados de la industria audiovisual y en las últimas horas el intérprete de 'El stand de besos' ha dejado a todos con la boca abierta puesto qué fue una de las celebrities que voló rumbo al Festival de Cine de Venecia para la presentación de Priscilla, la biopic de Elvis y Priscilla Presley, en la qué el interpreta a la estrella icónica del rock and roll junto a Cailee Spaeny qué se pone en la piel de su mujer, Priscilla Presley y la dirección está a cargo de Sofía Coppola quién también asistió a la celebración. Así fue cómo la marca qué lo vistió, subió a Instagram en detalle el gran lookazo del joven de 26 años.

Jacob en la presentación oficial de Priscilla.

"Jacob Elordi opta por Valentino en el Festival de Cine de Venecia. Para el estreno de "Priscilla", el actor fue visto en un esmoquin Valentino diseñado especialmente para él por @pppiccioli junto con los zapatos", reza la descripción qué pusieron desde la cuenta oficial de Maison Valentino y lo acompañó con un reel de Jacob Elordi modelando ante las cámaras con un diseño que fue puro y exclusivamente para él tanto el outfit formal de total black cómo los zapatos a cargo de Pierpaolo Piccioli.

Fanáticos imparables

Sucede que frente a llegada, Jacob además de posar para los medios de comunicación internacionales qué se hicieron presente en la alfombra roja también aprovechó para sacarse fotos con los fanáticos pero ello no es todo si no qué además fue el foco de la atención en la red social de Twitter dónde logró ser tendencia y claro está qué los piropos no faltaron. Aquí te compartimos algunos de los tantos mensajes que fueron llegando de su aparición pública.

"Cómo se supera a jacobelodi com bigote?", twitteó @keypuffs quién acompañó el piropo con uno de los primeros looks de Jacob apenas llegó, allí se lo vio luciendo una camisa negra y arriba un saco marrón muy claro y le sumó unos cancheros anteojos de sol modelo 'Fairy Pools Puma' de la marca europea Marini y qué están valuados en 204,92 euros.

"Olvidenlo, hermanas, no me den un hombre igual de alto, DENME AL MISMÍSIMO JACOB ELORDI, por favor", twitteó @thepaganbaby replicando otro de los videos que fueron circulando.

"Que el universo me traiga a un hombre como Jacob Elordi", twitteó @mariabelenre re subiendo uno de los centenares de Jacob que fueron apareciendo en las redes.

"Qui onda Jacob Elard, hoy se levanta y dijo voy a infartar a todas", twitteó @alexiawilinsky1 y lo acompañó con el traje que utilizó en la gran premiere de Priscilla.

Trailer oficial de Priscilla - estreno oficial en cines 27 octubre en Estados Unidos