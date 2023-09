Este es el salón spa de lujo al qué accedió Lali Espósito en Madrid para hacerse las uñas

Lali Espósito continúa su 'Lali Tour' por diferentes rincones, la también actriz finalizó su recorrido en España y actualmente se encuentra en Tel Aviv para dar una seguidilla de conciertos pero antes de viajar hacia allí decidió cambiarse las uñas acrílicas que desde hace largo tiempo son un sello inquebrantable y qué ama lucir arriba del escenario. Así fue cómo el lugar 'Tranquilo Lab Beauty' subió una postal vía Instagram de la bella artista y posando con el resultado final.

Fuente: Imagen - Instagram @tranquilolab

Diva soñada.

"Un amor que me quiera solo auténtica, que no me haga trampa y nunca use tácticas. El que no me haga sentir problemática. Un amor para mí, un amor. Todas a escuchar el último temon de nuestra hermosa", reza la descripción qué pusieron las chicas de Tranquilo Lab con un guiño a Lali Espósito y la nueva canción qué presentó en Spotify, '1 amor' de género pop mezclado con una base de tecno house y qué viene teniendo grandes resultados en cuánto a reproducciones.

Allí en la foto se la puede ver a Lali luciendo un top negro de volados y arriba un blazer en el mismo tono, además de qué lleva muchas joyas en su cuerpo y manos y un rodete bien tirante. Cómo respuesta del mensaje de cariño la intérprete de Sky Rojo atinó a poner en los comentarios un corazón rojo.

Precios

Al ingresar a la página web se puede ver una seguidilla de servicios qué presta el lugar cómo: Depilación, tratamiento fcial, lifting de pestañas, diseño de cejas y manicuría Rusa y de acrílico, qué es lo qué escogió Lali Espósito cómo un gran cambio.

Fuente: Imagen - Instagram @tranquilolab

Lista de valores.

Pudimos acceder a la pagina oficial de Tranquilo Lab Beauty para ver más de cerca los precios qué ofrecían y vimos que iban desde 35 euros el tratamiento más barato que es manicura Rusa con base de esmalte semipermanente y luego el de Lali que se trata de acrílicas extra largas por un costo de 75 euros.

Un espacio distinto

El salón de belleza está situado en Calle de Fernández de los ríos pero no es un simple lugar de estar y ya si no qué además te invita a que vivas una gran experiencia de confort y relajación.

Fuente: Imagen - Instagram @tranquilolab

Ambiente calmo y sereno.

En la pagina web la fundadora de 29 años, Andrea Baster ex azafata cuenta sobre esta idea innovadora de disfrutar en el hacer: "Quisimos desafiar el status quo y crear un espacio en el que asesoramos sobre las nuevas tendencias, mientras qué cada cliente goza de beber un smoothie o caja de cava", asegurando que es mucho más que un simple salón.