Claudia Albertario elevó la térmica al presumir su bellísima figura en traje de baño

Un día más, Claudia Albertario se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en sus redes sociales. En Instagram, la hermosa actriz argentina cuenta con miles de seguidores que están pendientes de todo lo que sube.

Ahora, Albertario elevó la térmica al presumir su bellísima figura en traje de baño. "Feliz lunes", redactó en la postal que está en blanco y negro y conquistó más de un corazón de los internautas.

Desde hace años, la artista se encuentra radicada en los Estados Unidos. En más de una oportunidad, contó que no fue fácil para ella instalarse en el país de América del Norte porque no conocía a nadie y no tenía nada para hacer.

Luego, fue encontrando su lugar. Comenzó a hacer microteatro, lanzó una marca de ropa y también se puso a estudiar. Se recibió de Licenciada en Bienes Raíces y en la actualidad trabaja de eso.

Sobre lo que le agrada y lo que no de vivir en Miami, en diálogo con TN, Albertario reveló: "Me gusta porque funciona todo, principalmente las leyes y de ahí para abajo todo el sistema americano funciona muy bien. Hay un orden establecido que sino lo respetas estás out del sistema. Lo que me cuesta bastante es el tema de la educación, no estoy conforme ni estoy de acuerdo en cómo los educan a los chicos, me parece que es muy exigente y que después les juega en contra".

