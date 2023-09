Así sonaría la esperada colaboración de Harry Styles y Taylor Swift, según la IA

La reina del Eras Tour, Taylor Swift, se posicionó como la cantante mejor pagada del mundo ya que todas sus canciones se convierten en un éxito mundial. Taylor comenzó su gira hace unos meses y ya rompió récords de taquilla con la venta de entradas para sus esperados conciertos.

Se sabe que la cantante norteamericana cuenta con tiempos muy apretados por lo que algunos especulan que no está grabando música nueva. Pero esto no detuvo el rumor de una posible colaboración musical, con su antigua pareja y ex miembro de One Direction, Harry Styles.

La artista llegará a América Latina en los próximos meses. Fuente: Archivo.

Ninguno de los dos artistas ha confirmado la supuesta colaboración aunque tampoco la han negado. Y esto hizo que los fans tengan esperanzas. Es de público conocimiento que los dos artistas más exitosos del momento guardan una buena relación por lo que no sería descabellado pensar en una colaboración.

Mientras los fans están a la espera, un usuario de Internet no aguantó con tanta emoción y le preguntó a la Inteligencia Artificial cómo sonaría la colaboración musical entre Taylor Swift y Harry Styles. Esta vez, el fan le pidió que recreara la canción 1989, en la que Taylor habla de su reacción con el ex boy band.

El video ya cuenta con medio millón de likes en Tiktok, lo que indica que los fanáticos están a la espera de esta colaboración. Pero por el momento, no queda otra que esperar hasta el 27 de octubre, día que se estrenará el disco de 1989 (Taylor´s Version) con nuevas versiones de todas las canciones.