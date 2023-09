La película de Bruce Willis que es furor en Netflix

Bruce Willis es uno de los actores más icónicos de Hollywood, conocido por su talento en la actuación y su versatilidad en una amplia gama de géneros cinematográficos. Hoy traemos como recomendación una película protagonizada por el astro del cine que se encuentra entre los títulos más vistos de Netflix. A continuación, te contamos por qué deberías verla.

'Out of death' traducida al español como 'Fuera de la justicia' es un film que se estrenó en 2021 y en la actualidad ha llamado la atención al colocarse en el ranking de las películas más vistas del servicio de streaming. Se trata de un largometraje de suspenso y acción dirigido por Mike Burns. El detalle que llama la atención se relaciona con los actores que protagonizan el reparto, Bruce Willis y Jaime King.

Bruce Willis interpreta a un policía retirado en 'Out of Death'. Imagen de Netflix.

"Un guardabosques jubilado intenta ayudar a una mujer después de presenciar un crimen y se encuentra huyendo del corrupto departamento de policía de un pueblo rural de montaña", reza la sinopsis oficial de Netflix. Al parecer, el film gira en torno a un inesperado encuentro en el bosque, puesto que una excursionista queda como testigo de la vinculación de una agente con un distribuidor de droga.

Shanon, interpretada por Jaime King, practica senderismo en el bosque y en esta ocasión se presenta en el lugar para hacer una caminata y arrojar las cenizas de su difunto padre. Casualmente, la mujer documenta un crimen entre narcos y policías corruptos, así que se convierte en fugitiva. En medio de la huida se topa con el viejo Jake, el personaje que interpreta Bruce Willis, un policía retirado que se encuentra sumergido en el bosque y decide ayudar a Shannon.

Mira el video

Si estás buscando pasar el rato y disfrutar de una tarde de entretenimiento con aventura y suspenso, 'Out of death' es la película adecuada para ver. No tiene una trama muy complicada, sino que más bien es del tipo de largometrajes ligeros donde no existen situaciones difíciles de asimilar. Además, es interesante porque deja al descubierto un relato intrigante donde quedan involucrados un par de policías corruptos.