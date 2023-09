La insólita reacción de Selena Gomez ante una jugada de Messi

Desde que Lionel Messi llegó al Inter de Miami de David Beckham no ha dejado de maravillar al público estadounidense. Recientemente, se dio a conocer el extenso listado de famosos que fueron invitados por el Los Angeles FC, para ver el encuentro con el equipo que dirige el Tata Martino. Selena Gomez, una de las celebridades que presenció el partido quedó atónita ante una gran jugada del argentino.

La fiebre por Lionel Messi se hace cada vez más evidente y parece que ayer cosechó nuevos admiradores. El príncipe Harry, Leonardo DiCaprio, LeBron James, Tom Holland, Owen Wilson y diversas personalidades famosas se presentaron en el BMO Stadium y estuvieron atentos a ver al astro del Inter de Miami en la victoria por 3 a 1 ante el equipo local.

Las celebridades que fueron invitadas al partido de ayer. Imagen de X @M30Xtra

Como de costumbre, el campeón del mundo tuvo un desempeño impecable puesto que contribuyó al resultado. A los seis minutos del complemento, el futbolista hizo una gran asistencia para Jordi Alba y el partido quedó 2-0. Luego, en la última fase del juego, el jugador de 36 años contribuyó con un pase-gol mucho más elaborado y Leonardo Campana marcó el 3-0.

Como mencionamos anteriormente, la lista de invitados estaba repleta de celebridades, pero la que se robó toda la atención fue Selena Gomez. Al parecer, la cantante de 'Hands To Myself' apareció en las pantallas del estadio luego de reaccionar ante una brillante jugada de Messi. A los 25 minutos, el argentino entró al área después de un pase de Sergio Busquets, pero su remate no terminó en gol gracias a la reacción rápida del arquero John McCarthy.

Mira el video

Segundos después de la jugada, las cámaras del estadio enfocaron a Selena Gomez, que no podía creer lo que acababa de ver. La cantante quedó boquiabierta, con los ojos casi saliendo de la órbita y con una sensación de incredulidad. De hecho, el video del momento ha estado circulando en las redes sociales y se ha vuelto viral en la aplicación 'X', conocida anteriormente como Twitter.