Con lágrimas en los ojos, Jimena Barón se despide de una importante etapa de su vida

Jimena Barón es una de las artistas qué más exponen tanto sus cuestiones personales cómo laborales y en las últimas horas quiso enternecer a todos con unas postales familiares hiper tiernas. Así fue cómo la influencer vía Instagram compartió un instante importante de su hijo Momo una competencia escolar.

Fuente: imagen - instagram @jmena

familiera.

"Moví toda la agenda de la tarde para acompañar a mi hijo en los sports del colegio", escribió Jimena Barón a modo de texto dando cuenta de qué postergó todos sus otros planes ligados al trabajo para acompañar a momo y seguido de ello sumó otra coj su caracterítica cuota de humor en la qué sumó tiempo después la actitud qué tuvo su hijo luego de qué con su equipo salieran últimos.

A modo de celebrar el día en medio de la naturaleza, Jimena aprovechó para disfrutar con su novio, Matías una especie de 'momento camping' al lado del árbol comiendo un sandwich de paty con queso, huevo y mayonesa.

Una idea cumplida

Sucede qué desde hace largo tiempo, Jimena deseaba con todas sus fuerzas la idea de mudarse a un espacio más grande y ya con su vida organizada entre la música, su noviazgo y su entrenamiento fit todo terminó de encaminarse de la mejor manera y así fue cómo comunicó su nuevo paso.

Fuente: imagen - Instagram @jmena

entre lágrimas.

"A veces me preguntan que es lo que me falta, y la verdad es que no me falta nada, pero compartí lo que era mi sueño", comenzó diciendo en su último extenso carrousel fotográfico sobre algo qué tenía pendiente.

"Trabajando desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó una vida con unos obstáculos y me costó un poco más. Estoy en un momento de la vida preciosa, no perfecta por eso entendí que no existe, pero hermoso. Parece una revancha a muchas ilusiones que ya eran grises. Compartiendo quizás mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidos a pijamas, barbacoas, casa de Navidad, y quién sabe qué más", cerró acompañandolo con fotos a pura emoción y un video hiper movilizante contandole a Momo.

El video