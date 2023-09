Britney Spears se mostró muy cerca de otro hombre y salió a aclarar cuál es su situación personal actual

Britney Spears está atravesando uno de los instantes más dolorosos de su vida y si bien se ha mostrado en las redes con una sonrisa y bailando, la realidad sería otra. Al ver qué se ha hecho muchas especulaciones sobre su salud y también en cuánto a su ex marido, Sam Asghari, decidió vía Instagram lanzar un comunicado sobre cómo está ella a días de qué se sepa toda la verdad sobre su tortuoso pasado, en el primero libro autobiográfico ‘la mujer qué hay en mi’, con fecha de salida para el 24 de octubre.

Fuente: imagen - instagram @britneyspears

bien contenida.

"Estoy en un lugar tan hermoso!!! ¡Soy tan afortunado de tener amigos increíbles! ¡Las afirmaciones positivas son importantes para mí en este momento", reza el comienzo del texto qué subió Britney Spears hablando de ella y qué lo acompañó con dos postales a modo selfie qué se sacó con una persona qué es muy importante en esta nueva etapa.

"Estoy pasando por un divorcio y tener que reflejar mi pasado en un libro fue... ¡Digamos que no es fácil! ¡¡¡Solo digo!!! ¡¡¡Pero me tomo un día a la vez aprendiendo a respirar!!! ¡El amor propio es tan increíblemente importante! ¡¡¡Me desperté y lloré porque me sentí agradecida de estar en un lugar tan hermoso!!! ¡¡¡Entonces pensé en mi relación entre mi vida e Instagram en este momento!!!", siguió en cuánto a la fuerte exposición qué tuvo en estos cuatro años de matrimonio con Sam Asghari y qué ambos continuamente compartían en la red.

Fuente: imagen - instagram @britneyspears - 4 de marzo

la última foto qué Britney guarda de Sam

"Vamos a aclarar esto! Es adictivo... ¡Pero en mi opinión personal, el momento en que empiezas a tomarte demasiado en serio es cuando la gente renuncia! Hey, no voy a promocionar FaceTune por el resto de mi vida, pero en serio cuando tengo días de depresión miro y veo las nuevas aplicaciones y me hace sentir una tontería!!! ¡Estoy como wow, esto es genial! ¡¡¡Veo las cosas de una manera más brillante y qué pasa si se mejora!!! ¡¡¡Solo estoy tratando de entender a la gente que dice que no participan en ello!!!", sumó haciendo referencia a qué las redes sociales para Britney han sido una gran fuente de inspiración y desahogo aún en sus momentos dónde transitaba un camino oscuro.

"Sin embargo, están en defensa completa por alguna razón haciendo acusaciones y minimizándolas diciendo que todas las imágenes son falsas y todas están retocadas! Nada es real... ¡Honestamente a quién coño le importa! Si tienes tanto derecho y perfecto, ¿por qué debería importarte si alguien está experimentando con aplicaciones en su teléfono?", además de hacer referencia a su etapa de divorcio, el divertimento qué encontró en la red, Britney tocó el tema acerca de quienes la critican constantemente por su apariencia física y la idea de usar supuestos filtros para sacar cualquier tipo de imperfección facial.

"Por qué mencionarlo? Si eres mucho mejor que eso??? ¿¿¿Pero tú lo eres??? ¡¡¡Vamos!!! ¡¡¡Amo a mi mejor amigo!!!, cerró aclarando a su vez qué el de la foto es una de sus grandes amistades qué la acompaña ej este nuevo transe personal.

Mientras tanto...

Sam Asghari se encuentra muy enfocado en su vida fitness, entre mancuernas y un intensivo entrenamiento físico diario. En las últimas horas hizo su aparición pública en un importante evento de beneficio.

Fuente: imagen -

BFA IMAGES MATTER.

feliz y lejos de Britney

"Tuve el placer de formar parte del evento @cosf_foundation para crear conciencia de los niños que luchan contra el cáncer", reza la descripción qué Sam Asghari escribió respecto del gran compromiso qué asumió con la organización sin fines de lucro. Allí se lo vio posando ante los paparazzis con una enorme sonrisa y luciendo un traje de Balmain París, diseñado por James Gatsby modelo 'Grain de Poudre 8 - Button Jacket', valuado en 3.990 euros, mientras qué debajo llevó un pantalón holgado.