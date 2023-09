La turbulenta historia de amor de Ninel Conde y Larry Ramos

Ninel Conde se destaca como una de las figuras más populares del entretenimiento mexicano. A lo largo de los años, los romances de la artista han sido tema de conversación, puesto que con cada una de sus parejas ha vivido diversos controversiales. A continuación, hacemos un repaso en la polémica historia de amor que vivió con Larry Ramos, su última relación amorosa que terminó en un escándalo mediático.

Ramos es un empresario colombiano del mundo del espectáculo. Según los rumores, conoció a Conde a principio del 2020 y el amor fue mutando y escalando bastante rápido. A finales de ese mismo año, en el mes de octubre la pareja decidió sellar su relación, comprometiéndose y luego casándose por medio de una ceremonia espiritual.

Ninel Conde y Larry Ramos vía Instagram @ninelconde.

A comienzos del 2021, Larry fue demandado de manera colectiva por presunto fraude y enriquecimiento ilícito. Se trata de un reclamo cercano a 359 mil dólares, por parte de demandantes provenientes de Miami, España, Nueva York y Venezuela. Si bien el empresario se encontraba bajo arresto domiciliario y con un rastreador en la pierna, en septiembre de 2021 huyó de la justicia estadounidense. Con el paso del tiempo, obviamente terminó su relación con la cantante mexicana.

En abril de este año, Ninel habló por primera vez de su vínculo sentimental con Larry, cuando People en Español le preguntó acerca de él respondió: "No he sabido absolutamente nada, ni quiero". Por otro lado, la cantante advirtió: "Dios todo te lo regresa cuando lo haces todo de buena fe y cuando lo hiciste por ayudar, pero qué le hacemos".

Ninel Conde tiene más de 5,8 millones de seguidores en Instagram @ninelconde.

Conde expresó que hace mucho está soltera y se encuentra a gusto, así que por el momento no le interesa tener pareja y tampoco quiere relacionarse con personas conflictivas, porque se volvió más "exigente". "Al primer foco medio rojo, digo 'ay, no'. He aprendido a disfrutar mi soltería, a estar en paz, porque luego por andar de hartona, que no quería estar sola me di cada trancazo que, hasta la fecha, uno paga las consecuencias", expresó el 'Bombón Asesino". En la actualidad la artista está completamente enfocada a su carrera en la música, el modelaje y las redes sociales.