A sus 48 años, Angelina Jolie presume su belleza descomunal en una nueva portada

Angelina Jolie es una figura icónica en la industria del entretenimiento, conocida por su talento actoral, su belleza única y su compromiso humanitario. La estrella nació el 4 de junio de 1975 en Los Ángeles, California, en el seno de una familia de actores, puesto que es hija de Jon Voight y Marcheline Bertrand.

La carrera de Angelina Jolie en la actuación comenzó en la década de 1990, y rápidamente se destacó por su talento y versatilidad. Algunas de sus películas más notables incluyen "Girl, Interrupted" (1999), que le valió un Premio de la Academia por su interpretación de Lisa Rowe, "Lara Croft: Tomb Raider" (2001), "Mr. & Mrs. Smith" (2005) y "Maléfica" (2014). Su presencia en la pantalla grande ha dejado una impresión duradera en la industria del cine.

La vida personal de Angelina Jolie también ha estado en el centro de la atención mediática. Estuvo casada con el actor Billy Bob Thornton antes de casarse con Brad Pitt en 2014. La pareja, que se conoció en el set de "Mr. & Mrs. Smith", adoptó y tuvo varios hijos juntos. Sin embargo, en 2016, Angelina Jolie solicitó el divorcio, lo que llevó a una batalla mediática por la custodia de sus hijos que duró varios años.

ANGELINA JOLIE SE LUCE PARA LA PORTADA DE VOGUE. FOTO: X (TWITTER) @Pop Culture Posts

A pesar de las altas y bajas en su vida personal, Angelina Jolie continúa destacando en la actuación, el modelaje y en su trabajo humanitario. Es por eso que la diva sigue dando de qué hablar hasta la fecha, cada vez que actúa en una nueva película o que vuelve a aparecer en las redes sociales como Instagram.

Mira el video de Angelina Jolie para Vogue

Precisamente, en los últimos días Angelina causó furor con una nueva sesión de fotos para la portada de la mítica revista de moda Vogue. Es más, dio una entrevista en la que habló de su rol de madre, y cómo esto le cambió la vida. “Tenía 26 años cuando me convertí en madre. Mi vida cambió por completo. Ser madre me salvó y me enseñó a ver el mundo de una manera diferente. Creo que, recientemente, habría caído en una oscuridad mucho más profunda si no fuera por mis hijos”, confesó Jolie.

ANGELINA JOLIE TIENE 48 AÑOS. FOTO: X (TWITTER) @Pop Culture Posts

Por otro lado, la actriz reveló que ha tenido varias etapas de depresión y que se sigue descubriendo como persona en la actualidad. “Supongo que estoy en una etapa de transición como persona. Siento que, de cierta manera, no he sido yo misma durante una década”, concluyó Angelina.