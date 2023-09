Tras el fallecimiento de Michael Gambon los fanáticos de Harry Potter plasmaron en la red sus grandes frases

Una triste noticia sacude a nivel global en cuánto a una de las personalidades del espectáculo más queridas de Harry Potter y qué contó con más de 60 años de trayectoria, Michael Gambon, el actor irlándes - británico falleció a sus 82 años y el comunicado oficial lo brindó su familia al medio de comunicación, The Guardian y qué luego generó qué los fanáticos se pronunciaran vía Twitter honrando su memoria.

El anuncio de su círculo

Testimonio de sus más cercanos.

"Estamos devastados, al anunciar la pérdida de Sir Michael Gambon, amado esposo y padre", se puede leer al comienzo respecto de las primeras palabras qué Lady Gambón y Fergus le expresaron a la agente de prensa del actor, Clair Dobbs para qué luego el medio digital lo difundiera.

"Michael murió pacificamente en el hospital junto a su esposa, Anne y su hijo Fergus luego de un ataque de neumonía. Murió a los 82 años, les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento tan doloroso y les agradecemos sus mensajes de apoyo y amor", cerraron el comunicado pidiendo por el buen nombre del artista qué ha estado también en: El discurso del rey, Paddington 2, Kingsman: el círculo dorado entre tantas otras además de haber dejado una gran huella al sumarse cómo el segundo Albus Dumbledore en Harry Potter: El prisionero de Azkaban hasta la última 'Las reliquias de la muerte'.

Testimonio de uno de sus compañeros

A su vez algunos artistas qué han trabajado con él se han manifestado en cuánto a su grado de humanidad, uno de ellos fue Alan Ayckbourn, el dramaturgo británico qué dirigió la obra teatral 'A view from the bridge' junto a Michael y qué produjo Arthur Miller: "le debo mucho a Michael era un actor extraordinario, fue un privilegio qué pudiera haber trabajado en mi proyectos. Realmente no se podría llamar actuación si no más bien un acto de combustión extraordinaria".

Queda en el recuerdo de todos

Tras esta noticia tan dolorosa en cuánto a uno de los artistas más extrañables qué ha dejado notables enseñanzas entre las masas generacionales, la enorme repercusión generó tres fuertes tendencias en Twitter: Albus Dumbledore, Michael Gambon y Harry Potter, es por ello qué aquí te compartiremos algunos de los mensajes qué fueron apareciendo casi qué a modo de homenaje.

La felicidad se puede encontrar incluso en los momentos más oscuros, cuando uno sólo se acuerda de encender la luz". Descanse en paz, Sir Michael Gambon.

Para una mente bien organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura." Albus Dumbledore. En memoria de Michael Gambon, nunca te olvidaremos.

No sientas pena de los muertos, sino de los vivos, y sobre todo, de aquellos que viven sin amor". Varitas arriba por nuestro querido Michael Gambon.

"La felicidad puede encontrarse, incluso en los tiempos más oscuros, si uno solo recuerda encender la luz".

"Michael Gambon vivirá en los corazones y los recuerdos de cada persona cuya infancia iluminó con su brillante interpretación de Albus Dumbledore" . "Crees que los muertos que amamos realmente nos dejan alguna vez? ¿Crees que no los recordamos con mayor claridad en tiempos de grandes problemas?"

"Sir Michael Gambon: 19 de octubre de 1940-28 de septiembre de 2023 "Para la mente bien organizada, la muerte no es más que la próxima gran aventura". -Albus Dumbledore.