Romina Malaspina luce un corte morocho y desata una revolución

Romina Malaspina es una reconocida influencer de las redes sociales conocida por su carisma y por su belleza. Si bien se hizo famosa con su participación en 'Gran Hermano' 2015, con el paso de los años fue formando su carrera en la televisión, el modelaje y la escena virtual. Recientemente, la mediática utilizó su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 2,5 millones de usuarios, para subir un post que causó sensación.

Además de ser modelo e influencer, Romina Malaspina es DJ. Imagen de Instagram @romimalaspina.

Tal como mencionamos anteriormente, Romina fue una de las participantes de la edición 2015 de 'Gran Hermano'. De hecho, fue protagonista de varios cruces y conflictos con Marian Farjat, así que su nombre resonó en los varias ocasiones. Años después, la mediática viajó a Chile para participar en el programa de telerrealidad "Doble tentación", pero recibió una expulsión disciplinaria. Luego, pasó por 'Supervivientes 2018: Perdidos en Honduras'.

Dejando de lado su paso por realities, años después Malaspina siguió en el ámbito televisivo y fue conductora de dos programas de Canal 26. Hoy en día, es una de las participantes famosas del 'Bailando', el programa de América que conduce Marcelo Tinelli. Es por esta razón, que se hace semanas se ha posicionado en el foco de atención.

El día de ayer, Romina hizo una publicación en su perfil de Instagram y dio que hablar. Al parecer la modelo posó en una sesión de fotos exótica de lencería y no solo vistió un bellísimo conjunto de dos piezas, sino que lució una peluca oscura hasta los hombros. Además, la mediática complementó con unas botas arruchadas hasta la rodilla y un blazer con brillos.

En el pie del posteo, Malaspina escribió: "Como me ven de morocha?", así que los usuarios dejaron su opinión en los comentarios. "Que alguien saque a bailar a la morocha", "No puedo creer amiga!!! Me encantó Morocha", "Un fuego total!!", "Bombaaa", fueron algunos de los mensajes que dejaron los cibernautas.