Guillermina Valdés presumió su bellísima figura a sus 46 años y cautivó a todos

Guillermina Valdés no solo es actriz y modelo, sino también una emprendedora. Así se define ella misma por el rol que tiene en su empresa de cosméticos e indumentaria. "Me cuesta la palabra empresaria, me parece grande. Emprendedora es alguien que todo el tiempo está en una situación dinámica, de construir, avanzar. Empresaria es algo establecido, emprender me parece un verbo en movimiento", explicó en diálogo con El Pollo Álvarez.

Guillermina Valdés tiene 46 años

Estar al frente de sus emprendimientos, a Guillermina le genera satisfacción y alegría. "Si usara ese mismo tiempo en otro tipo de trabajo ganaría mucha más plata porque tener una empresa es mucha responsabilidad, pero como hago cosas de calidad que me gustan, que me representan, eso para mí tiene un valor inalcanzable, así que voy por ahí", indicó la artista de 46 años.

Sobre la situación actual del país, señaló: "Siempre hay que confiar. Yo no soy apolítica, soy apartidaria. Soy política, tengo pensamiento propio y puedo opinar. Uno tiende a pensar que las cosas van a estar mejor, sobre todo cuando uno está tan mal".

Guillermina Valdés enamora con su belleza en Instagram

Y sobre su futuro laboral, contó que tiene tres propuestas laborales dando vueltas. Una es para realizar teatro en la próxima temporada de Mar del Plata; otra para encabezar espectáculos en Uruguay y otra más, para hacer radio.

Mientras decide qué hará, Guillermina Valdés es muy activa en Instagram. Con frecuencia sorprende con el contenido que comparte. Ahora, presumió su bellísima figura y cautivó a todos.

