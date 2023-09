Todas las telenovelas en las que actuó Salma Hayek antes de ser una estrella

La carrera de Salma Hayek es una historia de éxito que ha trascendido las fronteras de México para convertirse en una de las actrices más destacadas de Hollywood. Nacida el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, México, Salma Hayek comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento en su país natal antes de conquistar la industria cinematográfica internacional.

En sus inicios, Salma Hayek actuó en varias telenovelas mexicanas, lo que le proporcionó una sólida base en la actuación. Algunas de las telenovelas en las que participó son:

Teresa (1989): Esta telenovela marcó el inicio de su carrera actoral. Salma interpretó a Teresa, una joven ambiciosa y manipuladora dispuesta a hacer lo que fuera para ascender socialmente.

El Callejón de los Milagros (1995): En esta producción, Hayek interpretó a la trabajadora virtual Alma, un personaje complejo y conmovedor en una historia que exploraba la vida en un vecindario de la Ciudad de México.

Nada personal (1996): En esta telenovela, Salma Hayek interpretó a la periodista Jade Johnson, marcando su incursión en historias de intriga y drama político.

A pesar de su éxito en las telenovelas mexicanas, Salma Hayek tenía aspiraciones más grandes y se mudó a Hollywood en busca de oportunidades en la industria cinematográfica. Su talento y belleza pronto llamaron la atención, y en 1995 obtuvo un papel protagónico en "Desperado", junto a Antonio Banderas, consolidando su carrera en el cine.

Desde entonces, Salma Hayek ha participado en una variedad de películas exitosas, incluyendo "Frida" (2002), por la cual recibió una nominación al Premio de la Academia, y "Once Upon a Time in Mexico" (2003), además de actuar en comedias populares como "Grown Ups" (2010) y "The Hitman's Bodyguard" (2017).

Su destacada carrera ha contribuido no solo a su propio éxito, sino también a la representación de actrices latinas en Hollywood, allanando el camino para futuras generaciones. Salma Hayek es un ejemplo de determinación y talento que ha dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento a nivel mundial.