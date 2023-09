Nicole Neumann llamó la atención de todos con un fabuloso look fucsia

No ha sido un año fácil para Nicole Neumann. Sin embargo, la preciosa modelo sigue adelante con una gran sonrisa en su rostro. En su cuenta de Instagram, donde la siguen miles y miles de personas, se muestra alegra y diariamente sorprende con el contenido que comparte.

Nicole Neumann deslumbra con su belleza

Ahora, Neumann llamó la atención de todos con un fabuloso look fucsia. Los mensajes de sus admiradores no demoraron en aparecer. "Te banco Nikita. En la vida todo vuelve, los que meten púa para que tu hija se aleje de vos, les va a llegar lo mismo en el futuro. Además se re nota que lo hacen a propósito. No te desalientes cuando salga de esta etapa tu hija va a valorarte porque sos una gran mujer", le escribió una internauta.

Otra, indicó: "Eres una mujer maravillosa. Como madre sé lo que sientes, pero los adolescentes cometen errores sobre todo cuando los mayores a cargo no hacen lo que deben. No te amargues, sigue preparando tu hermosa boda y si quiere ir bien y si no es disfruta mucho. Las cosas caen por su propio peso. Te queremos, cariños desde Uruguay".

Nicole Neumann, hermosa

"Esa es la actitud siempre sonriendo trabajando, viajando, amando el resto está en manos de Dios ya tu nena en algún momento va a abrir los ojos fuerza Nicole", sumó otra usuaria.

Neumann se casará en diciembre con Manu Urcera. En un primer momento la gran boda iba a realizarse en la zona cordillerana de Neuquén, pero debió modificarse el lugar y ahora será en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires.

Mira el video de Nicole Neumann