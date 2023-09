El posible reboot de 'The Office' provoca sensación

'The Office' es una serie de televisión estadounidense de comedia adaptada a la serie británica del mismo nombre. Se estrenó en la cadena de televisión National Broadcasting Company (NBC) el 24 de marzo de 2005 y pronto se convirtió en un éxito. A lo largo de los años ha perdurado, posicionándose como un icono de la televisión que sigue atrayendo a numerosos espectadores. Recientemente se habló de un posible reboot de la popular sitcom. Mientras esperamos la confirmación oficial, te contamos los puntos importantes.

El portal 'Puck News', una empresa de medios digitales que se dedica a cubrir los 'cuatro centros de poder' de Estados Unidos: Silicon Valley , Hollywood , Washington y Wall Street, ofreció información confiable sobre la noticia. Aparentemente, el reboot contaría con Gref Daniels, que fue el productor ejecutivo que se encargó de adaptar la serie británica de Ricky Gervais para la televisión estadounidense.

John Krasinski y

Rainn Wilson pertenecen al reparto de 'The Office'. Imagen de archivo.

Aun no se sabe específicamente el rol que tendrá Daniels, si estará a cargo del proyecto creativo o si ejercerá como productor ejecutivo. 'The Office' podría volver en forma de reboot y esto significa que no sería una secuela directa del programa que protagonizó Steve Carrell. Pese a esto, la sitcom mantendría la misma ambientación y el mismo concepto, una oficina aburrida, un jefe extremadamente peculiar que constantemente provoca la exasperación de sus empleados, lo que da lugar a situaciones absurdas y cómicas.

Steve Carrel interpreta el papel de Michael Scott en 'The Office'. Imagen de archivo.

Para conocer más detalles de este reboot se tiene que asentar la situación en Hollywood. Hace unas horas, la huelga convocada por Screen Actors Guild, el sindicato de guionistas, que se inició el pasado 2 de mayo, llegó a su fin. Luego de 148 días, el sindicato alcanzó un acuerdo preliminar con los grandes estudios, así que los trabajadores volverán a sus puestos. Todo apunta a que en los próximos días terminarán de decidir las condiciones. Seguido de esto, NBCUniversal, la cadena que tiene los derechos de 'The Office', podría dar más detalles.