Sin filtro, Shakira muestra su belleza sin una gota de maquillaje

Shakira ha resurgido en la escena musical y ahora se encuentra en el mejor momento de su carrera. La artista colombiana no ha parado de sacar éxitos musicales y su última canción, “El jefe”, no ha sido la excepción. Shakira decidió agradecer a todos sus fans a través de un video que dejó a la vista de todos su increíble belleza.

Desde el lanzamiento de “El Jefe”, Shakira y Gerard Piqué se colocaron en la mira de todos nuevamente. La cantante colombiana utilizó su talento musical para dar una letra llena de mensajes. Esta vez, Shakira apuntó contra su expareja Gerard Piqué, antiguo jugador del FC Barcelona, y su ex suegro, padre de Piqué.

Shakira tiene una canción con el productor Bizarrap. Foto: Archivo.

Shakira es una artista a la que le gustan los maquillajes naturales y sutiles. Ella ha reiterado en muchas entrevistas que no es amante de los looks llamativos y maquillajes cargados. De hecho, en una entrevista con Jimmy Fallon, Shakira comentó que los vestidos ajustados y cortos no son lo suyo.

La artista, fiel a su estilo natural y relajado, publicó en su cuenta de Instagram un video bailando su nuevo éxito musical. Shakira aprovechó para agradecerles a todos por el apoyo que “El Jefe” ha recibido y por posicionarla en los primeros puestos de todos los rankings musicales del mundo.

Sin embargo, fue la gran belleza de la artista la que cautivó a sus millones de seguidores. Shakira se mostró sin una gota de maquillaje y sorprendió a todos con su espléndida piel de porcelana. Así, la artista confirmó a todos que no necesita de ningún filtro para verse como una diosa a sus 46 años.