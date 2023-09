Netflix: la película inspirada en hechos reales que ha conquistado a los usuarios

Netflix es una plataforma que tiene un sin fin de contenido. Desde películas de suspenso que te hacen entrecortar la respiración hasta romances que te hacen creer en el amor a primera vista. A continuación, presentamos una recomendación para quienes disfrutan de una buena historia inspirada en hechos reales. 'Fight Club', es una cinta que se acaba de estrenar en el servicio de streaming.

Las películas inspiradas en hechos reales son un género que ha ganado una gran popularidad entre los usuarios y esto se debe a varias razones. En primer lugar, ofrecen una conexión con la realidad y una sensación de autenticidad que puede ser emocionalmente impactante, a la vez que despierta la curiosidad y la empatía. Además, estas historias suelen estar llenas de drama, conflicto y superación de obstáculos, lo que puede generar una experiencia cinematográfica intensa y emocionante.

'El club de la pelea' es una película dirigida por

David Fincher. Imagen de Netflix.

En este caso 'Fight Club', conocida en Hispanoamérica como 'El club de la pelea', es una cinta estadounidense de 1999 basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk. Se trata de un largometraje protagonizado por Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter. Si bien se trata de una película de la década de los 90, muchas de las nuevas generaciones no la habían visto, por lo que se ha vuelto una opción atractiva en Netflix.

"Un oficinista desencantado encuentra un escape para sus sentimientos reprimidos cuando conoce al misterioso Tyler Durden, con quien crea una violenta sociedad secreta", relata la sinopsis oficial. El film gira en torno a un hombre cuyo nombre no aparece, interpretado por Edward Norton, que sufre de insomnio y una profunda insatisfacción con su vida. Él conoce a un carismático y enigmático joven llamado Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt.

Entre los dos deciden crear un club secreto y lo bautizan "Fight Club". Crean un espacio para que los hombres se reúnan a liberar su energía reprimida, su agresión y su frustración utilizando las peleas físicas. A medida que pasa el tiempo, el club se vuelve cada vez más popular, hasta que evoluciona y se convierte en algo un tanto peligroso y subversivo.

La película está basada en hechos reales

La trama de la película es una historia ficticia, pero al mismo tiempo se inspira en hechos reales vividos por el mismísimo Chuck Palahniuk. La idea de las peleas clandestinas surgió a partir de que el escritor se vio envuelto en una pelea en la vida real, según contó en una entrevista en 'The Guardian' en el 2000.

'El club de la pelea' pertenece al cine dramático, sombrío y de intriga. Imagen de Netflix.

"Los que acampaban cerca de nosotros querían beber y divertirse toda la noche, y una noche intenté que se callaran y me dieron una paliza. Volví al trabajo hecho polvo y con un aspecto horrible. La gente no me preguntaba qué había pasado. Creo que temían la respuesta", confesó Palahniuk. Por otro lado agregó que se dio cuenta que si tienes mal aspecto, los demás no quieren saber que haces en tu tiempo libre. "La clave era parecer tan malo que nadie te preguntara nunca, nunca. Y esa era la idea detrás de El club de la pelea", sentenció el escritor.