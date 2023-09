Natti Natasha mostró su belleza al ritmo de su nuevo remix y cautivó a todos

Natti Natasha paralizó las redes con su increíble belleza y figura de ensueño. La cantante latinoamericana celebró el remix de “No Pare” con un video en TikTok y rápidamente se llenó de likes. Natti se mostró feliz y eligió un conjunto de lencería negro que dejó poco a la imaginación.

Hace unos días, Natti Natasha anunció su colaboración con Tokisha en todas sus redes. Desde esa noticia, los fans sabían que este dúo estallaría las redes, no solo por su gran talento musical y letras sensuales. Los seguidores de ambas artistas apostaron a que el video del remix enamoraría a más de uno.

Natti Natasha tiene 36 años. Foto: Archivo.

Y claramente, los fans no se equivocaron. Natti Natasha y Tokisha sorprendieron a todos con sus increíbles figuras. Las artistas se mostraron en ropa interior y con otros looks muy reveladores que dejaron sin respirar a muchos. Pero la cantante de "Criminal" y "Sin Pijama" no terminó ahí.

Natti Natasha decidió sorprender a todos sus seguidores en TikTok publicando otro video muy demostrativo. En él, la artista del caribe muestra un pequeño baile que capturó antes de salir a grabar el video musical del remix junto a Tokisha. Pero sus pasos de baile no fueron los únicos que cautivaron a la audiencia.

Natti Natasha lució un conjunto de lencería negro, el color favorito de la cantante. Su look dejó a la vista de todos su figura envidiable y sus abdominales de infarto. Para recuperar su silueta de ensueño luego de su embarazo, la artista comentó que ha seguido exigentes rutinas de ejercicio junto a sus entrenadores de confianza.