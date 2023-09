Los test de personalidad son una verdadera sensación en las redes sociales. En segundos brindan asombrosos resultados que sorprenden a miles y miles de internautas. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos retos. Aquí te compartimos uno que te permitirá, de manera muy rápida y sencilla, conocer más acerca de tu forma de ser.

¿Te animas a descubrir lo que indica sobre ti? Lo primero que tu ojo capte te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición y no hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si eres una persona cariñosa

Fuego: eres muy buen observador y nada pasa desapercibido delante de tus ojos. Posees una memoria privilegiada que guarda absolutamente todo lo que capta tu retina. Prefieres no estar en pareja y eliges tener relaciones amorosas cortas pero bien intensas. Eres transparente y no sabes cómo ocultar lo que sientes. Te caracterizas por tu honestidad y por ser el mejor dando consejos. No soportas a la gente hipócrita.

Los test de personalidad son una verdadera sensación en las redes sociales / istockphoto

Puño: no toleras quedarte quieto y siempre buscas nuevas aventuras para poner a prueba tus habilidades. Detestas que te impongan lo que debes hacer y sales corriendo de los espacios en los que sientes que estás imposibilitado a crecer. Vives tus días como si no existiera un mañana y en tus relaciones amorosas eres extremadamente fiel. Para ti, todos tienen una media naranja esperando ser encontrada y te encanta estar en pareja. Eres cariñoso, leal y adoras compartir tiempo con tu familia y amigos.