Kim Kardashian enseña su figura reloj de arena con un vestido al cuerpo

Kim Kardashian saltó a la fama por diversas cuestiones y una de ellas fue protagonizar el reality show de su familia 'Keeping Up With The Kardashians'. A lo largo de los años construyó un imperio de negocios y se consagró como una de las mejores modelos de publicidades. Recientemente, la socialité publicó una serie de videos en las redes sociales y mostró un adelanto de la nueva colección de su marca de ropa.

Kardashian es una figura prominente en el mundo de los negocios y la moda. Ha demostrado ser una empresaria innata al lanzar y dirigir varias marcas exitosas de ropa y belleza. Kimberly ha lanzado 'KKW Beauty', una marca que se centra en productos de belleza que van desde maquillaje hasta cuidado de la pie. Por otro lado, la empresaria tiene la firma 'SKIMS', que es una marca de ropa interior y prendas versátiles que se caracterizan por su comodidad.

En esta oportunidad, Kim utilizó su cuenta personal de Instagram para publicar algunos adelantos de la nueva colección de prendas de 'SKIMS'. La empresaria se probó varias piezas, vestidos, tops, faldas, leggins. Además de exhibir los nuevos modelos la socialité contó cuáles son los beneficios de cada prenda y habló de la comodidad de estas, puesto que son fabricadas a partir de una tela que moldea la figura.

Kimberly se probó un vestido entallado al cuerpo en color negro. Un modelo largo básico que puede servir para diferentes ocasiones. "Realmente me encanta esto porque puedes usarlo súper elegante con joyas o guantes o simplemente puedes usarlo en la playa y ser súper informal con él", expresó la empresaria vía Instagram. Además, reveló que durante uno de sus embarazos utilizó prendas muy parecidas ya que le aportaban comodidad y estilo al mismo tiempo.

SKIMS

SKIMS es una marca estadounidense de fajas, ropa y ropa interior que fue fundada en 2019 por Kim Kardashian, Emma Grede, una diseñadora británica y Jens Grede, un empresario sueco. Los principales valores de la marca son la positividad corporal y la inclusión de talles. De acuerdo al sitio 'Bloomberg', la empresa fue valorada en US$4.000 millones tras ronda de financiación en julio de 2023.