Ivana Nadal enamoró a todos con outfits super cortos en su paso por Europa

Ivana Nadal está viviendo un gran presente, la influencer por primera vez se encuentra recorriendo el viejo continente junto a a su amiga y representante, Josefina con quién comenzó la travesía por España y luego voló para París. Así fue cómo compartió esta nueva experiencia vía Instagram con sus más 2.7 millones de followers.

Fuente: imagen - instagram @ivinadal

"Sagrada familia, alto capo Gaudí", reza la descripción qué Ivana Nadal puso en relación a Antoni Gaudí, el arquitecto qué pintó la basílica católica de Barcelona. Allí lo acompañó con un extenso carrousel de fotografías con dos looks diferentes.

En la primera postal se la vio posando llevando consigo un top verde marino en forma de moño debajo una pollera marrón claro y de calzado unas zapatillas Adidas modelo 'Campus 00S', valuadas en 110 euros.

Un día después, Ivana salió a dar un paseo por Cataluña dónde lució un top estampado y debajo un jean clásico mientras se la veía sorniendo a cámara.

Su paso por París

Luego de pasear unos días en España, el otro destino qué seleccionaron las amigas fue ir a conocer Francia y así subía su experiencia.

Fuente: imagen - instagram @ivinadal

"Merci Paris me voy absolutamente enamorada y agradecida de todo tu amor y tu belleza. Nada de mal olor, mal humor o suciedad. Todo precioso y absolutamente estético", escribió dando su impresión respecto de lo bello qué le pareció la ciudad del amor en las fotos se la vio vistiendo un top, jean y un mini monedero acompañado por una cartera 'Multi pochette army', de Louis Vuitton valuado en 2.390 euros.

"Vuelvo para tu próxima primavera. Orgullosa de poder cumplir con lo que alguna vez creí tan lejano. Me amo, me honro y me celebro. Gracias @josefinarc por todo tu amor y tu dedicación para que podamos disfrutar de cada lugar que visitamos. Te súper amo. No alcanzan las palabras, por eso nuestras miradas y silencios, valen oro", cerró hablando de su gran compañera en este viaje.