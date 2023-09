Entre botes acuáticos, Bárbara De Regil desplegó toda su sensualidad con un poderoso mensaje

Bárbara De Regil es una de las artistas qué más deja huellas respecto de cálidos consejos para aquellas personas qué se encuentran transitando un duro momento y en su paso por Punta Mita Nayarit, el paradisíaco destino qué eligió con Fernando Schoenwald, padre de su hija, Mar De Regil, este es el mensaje qué dejaba vía Instagram en medio de la mini luna de miel.

Fuente: imagen - instagram @barbaraderegil

inspirar a otros.

"Nunca te conviertas en lo malo que te hicieron nunca desees la vida de alguien más. Nadie tiene la vida perfecta y las redes no son reales", reza la descripción qué escribió Bárbara De Regil y qué lo acompañó con un extenso carrousel de fotografías con su marido, veladas románticas qué vivieron y un video muy poderoso en el qué la actriz de 'Cabo' dejaba cómo mensaje:

"No dejes qué las circunstancias actuales, lo qué estás viviendo en este momento te hace pensar te haga pensar qué tu no mereces una mejor vida o qué no eres capaz de cambiar tu actitud o tus hábitos para tener una mejor vida", se la oyó decir a cámara incentivando a las personas qué no se sienten autosuficientes.

"Lo qué sea qué estes viviendo hoy, puede mejorar, siempre puedes mejorar siempre: en una relación, en un trabajo solo aprende a dejar ir eso qué no es para ti, no te aferres", siguió acerca de soltar esos vínculos qué dañan.

"Yo estuve aferrada a un ex novio porque creí qué era lo mejor para mí, creí qué era lo mejor pero no, no te aferres y aprende a soltar", cerró refiriendose a la toxicidad con una ex pareja qué tuvo

El otro viaje repleto de incentivos

Posterior a aquel lugar de vacaciones, Bárbara empacó sus cosas y se fue a Tulum sin el perro de la familia y en medio de la estadía subió un nuevo mensaje rodeado de un carrete fotográfico hiper sensual.

Fuente: imagen - instagram @barbaraderegil

sabia mentalidad.

"La felicidad no es lo qué pasa a tu alrededor (podrías estar en el mejor lugar, fiesta, restaurante, playa, país y podrías estar Infeliz, la felicidad es lo qué pasa dentro de ti", escribió en su último posteo un álbum en el qué presume su esbelta figura llevando un conjunto de microbikini con degradé anaranjado posando pegas a unos botes acuáticos, tirandose a la pileta y un discurso a cámara.

"La mayoría de las personas dependen de otros, de lugares, viajes para ser felices, pero la verdad es que siempre viene de dentro pensamientos cómo piensas, sientes, cómo sientes vives", cerró.

Fuente: Imagen - Instagram @barbaraderegil

amarse a uno mismo.

En el video qué posteó de corta duración expresó: "No necesitas la validación de nadie para sentirte suficiente, puedes sentirte suficiente con tu amor propio necesitas qué alguien te de un beso o qué te diga 'te amo' para qué te sientas querida, amada o importante porque te tienes a ti, no necesitas la validación de ningún hombre para sentirte suficiente, ojalá qué te des cuenta qué tu amor propio es más grande qué cualquier cosa".

"Vete al espejo, reconocete y di te amo, amate", cerró Bárbara hablandole fijamente a quienes se sienten mal.