El corazón de Taylor Swift pareciera estar ocupado y aquí te contamos sobre su nueva conquista

Taylor Swift no para de celebrar grandes momentos, la artista qué vive en el top dos a nivel global con su 'Eras Tour', fue vinculada con Travis Kelce, el jugador de fútbol qué integra el equipo de Kansas City Chiefs y qué se ha manifestado en varias ocasiones cómo admirador de la estrella de 'mastermind'. Así fue cómo por medio de Instagram el medio de comunicación, Vogue Magazine compartía aquella noticia.

Fuente: Imagen - Instagram @voguemagazine

Taylor asistiendo a uno de los partidos.

"Taylor Swift fue vista con su característico labio rojo en un juego de Chief sentado al lado de la madre del interés amoroso, Travis Kelce. Justo la semana pasada, el jugador de fútbol se sinceró sobre darle a Swift un brazalete de la amistad y dispararle a su tiro invitándola a verlo jugar", reza la descripción qué escribió la cuenta @voguemagazine respecto de cómo se originó el encuentro táctico meses atrás entre el deportista y Taylor Swift qué luego terminó con la artista bancandolo en la tribuna.

Brillo y sonrisa

Sucede qué otro de los medios de comunicación subió un pequeño clip en el qué se la ve a Taylor muy contenta acompañada por Travis instantes previos a qué el hombre entrara al campo de juego.

Complicidad

"En julio, Travis Kelce, jugador de la NFL, acudió al Eras Tour en el Arrowhead Stadium y tenia como plan darle a Taylor Swift un brazalete con su número de teléfono, sin embargo no lo logró", twitteó la cuenta @reporterorosa dando cuenta de qué no le ha sido nada fácil a Travis lograr la atención de la icónica estrella.

La condición tajante de Taylor

A su vez el user tambien ha destacado una regla qué puso Taylor respecto de sus shows en cuánto a encuentros previos a sus conciertoa.

Fuente: Imagen - Twitter

@reporterorosa

La secuencia.

Segun indican, Taylor antes de subir al escenario no tiene contacto con nadie externo a su equipo por lo qué una de las trabas para el primer encuentro fue por esto pero ello no es todo si no qué posterior al intento logró finalmente tener contacto con ella a quién le confesó qué la vio en el escenario de Arrowhead y de ahí salió la invitación de qué Swift aceptara ir a verlo jugar.

Los memes

Frente al boom qué sacudió a nivel global muchos 'Swifties' se pronunciaron al respecto y aquí te compartimos algunos de los más desopilantes qué fueron apareciendo.

Fuente: imagen - Twitter

los chistosos comentarios al respecto.

El lado B

Quién no miró con buenos ojos la noticia fue la ex novia del jugador, Maya Benberry quién lo trató de tramposo y hasta le sugirio a Taylor qué tuviera mucho cuidado.

Fuente: imagen - Twitter @thepoptingz

¿Travis en la mira?.

"Taylor parece una chica muy divertida con un espíritu hermoso, así que le deseo la mejor de las suertes, ¡pero no sería una chica de chicas si no le aconsejara que fuera inteligente!... Sólo el tiempo lo dirá, pero como dice el dicho. siempre va, una vez tramposo, siempre tramposo", replicó la cuenta de chimentos @thepoptingz sobre lo qué Maya le habría dicho a la prensa de Daily Mail.