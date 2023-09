Sin filtro y al sol, Aitana lució su figura con ropa entallada en Instagram

Aitana es una de las cantantes españolas más conocidas dentro de la industria musical. La artista enamora a todos sus seguidores cada vez que postea fotos o vídeos. Y esta vez no fue diferente, Aitana posó a la luz del sol y mostró toda su belleza a sus millones de fans en Instagram.

Aitana tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram/ @aitanax.

Sin dudas, Aitana se encuentra en su mejor momento. La artista podría mantener una relación amorosa con el cantante Sebastián Yatra, aunque todavía ninguno de los artistas lo ha confirmado. Además, el nuevo disco de Aitana llamado “Alpha” está siendo un éxito en toda Latinoamérica y España.

“Alpha” es el tercer álbum de Aitana y se ha ganado elogios de grandes estrellas de la industria musical. Esta nueva entrega cuenta con canciones muy pegadizas y grandes colaboraciones con Danna Paola, Rels B y Nicki Nicole, que han llevado al álbum a los primeros puestos de Spotify.

Aitana se hizo conocida en Operación Triunfo. Foto: Instagram/ @aitanax.

Sin embargo, los fans también han elogiado a su cantante favorita. Sus seguidores no solo la han apoyado por redes sociales. Aitana subió una serie de fotografías en donde luce toda su belleza y comentó que mientras daba un paseo por el centro de Madrid, muchos de sus fans la habían saludado y felicitado por su nuevo trabajo.

Con este bello mensaje, Aitana se mostró con un look relajado muy a tono con su estilo. La artista eligió un outfit blanco y negro con un toque sport. Aitana escogió una remera blanca muy ceñida que dejó a la vista de todos su increíble figura. Con estas fotografías, Aitana confirmó que no necesita de grandes looks y maquillajes para verse como una diosa.