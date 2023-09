El secreto detrás del sombrero que usó Shakira en los VMAs

Hace unos días, Shakira se presentó en la gala de los MTV VMAs 2023. No solo fue la elegida para recibir el premio especial de la noche, el premio Michael Jackson Video Vanguard, sino que también fue la encargada de presentar uno de los números de la noche. A continuación, te contamos la historia detrás del tradicional sombrero que lució la cantante durante la presentación.

La gala de los VMAs fue una noche muy especial para Shakira, ya que se consagró como la primera cantante femenina y latinoamericana que consiguió el premio especial Video Vanguard Award. Este año los nominados eran Anitta, Lil Wayne, Doja Cat, Kelsea Ballerini y Tomorrow x Together, sin embargo, la nacida en Barranquilla fue la ganadora.

Shakira premio Video Vanguard y mejor colaboración por 'TQG'. Imagen de Instagram @shakira.

Para esta ocasión, Shakira preparó una increíble presentación con un grupo de bailarines talentosos. Esta vez hizo un repaso por los éxitos más populares de su carrera, a lo largo de diez minutos. La estrella interpretó algunos éxitos del momento 'Te Felicito', 'TQG' y 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53'. Además, no se olvidó de clásicos infaltables como 'She Wolf', 'Ojos Así', 'Objection', 'Whenever Wherever' y 'Hips Don't Lie'.

Cuando estaba por cantar un fragmento de la 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', apareció un sombrero en medio de la escena y la artista se lo puso. Todo el mundo interpretó que esta prenda formaba parte de la actuación, pero la realidad es que fue un artículo que le regalaron sus fans. Al parecer, Shakira visitó su ciudad natal y habló al respecto en la inauguración de un colegio de su Fundación Pies Descalzos.

"No tengo ni idea de dónde salió el gorro porque no estaba planeado", reveló la cantante haciendo referencia al sombrero vueltiao que lanzaron sus seguidores. Por otro lado, la intérprete reveló las emociones que sintió al ver esta prenda popular de su tierra: "Fue como cuando un náufrago en mitad del mar le llega un salvavidas".

¿Qué es un sombrero vueltiao?

Un sombrero vueltiao es un sombrero tradicional de Colombia, de la región de la costa caribeña. Es conocido por su distintivo diseño en forma de espiral o vueltas, que se realizan con tiras de caña flecha teñida en colores naturales. Es interpretado como un símbolo de la cultura colombiana y es apreciado por su artesanía y belleza. Su nombre proviene de la palabra "vueltas", que hace referencia a las vueltas o espirales que se forman en su tejido. Estos sombreros son utilizados por hombres y por mujeres. Son populares en festivales y celebraciones tradicionales en Colombia.