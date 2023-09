Claudia Albertario se llevó todas las miradas con un nuevo y divertido video

En 2014, Claudia Albertario armó las valijas y se instaló en Miami junto a su, en ese entonces, marido. "Al principio me costó… No tenía nada para hacer, no conocía a nadie. Después me fui adaptando", contó la actriz.

Claudia Albertario, bellísima

En Estados Unidos, sacó su marca de ropa y también estudió. Se recibió de Licenciada en Bienes Raíces y ese es su actual trabajo. "Decidí estudiar por primera vez en mi vida. ¡Lo logré! Ahora tengo una licenciatura. Otro challenge para mí", confesó a ¡HOLA!

Su vocación la encontró casi por casualidad. Ocurrió que Albertario vendió un departamento que tenía en Buenos Aires y optó por invertir el dinero en América del Norte. Tanto le gustó el resultado que obtuvo, que eso la impulsó a aprender más sobre el tema.

Claudia Albertario no pasa desapercibida

En su cuenta de Instagram, donde la siguen cientos y cientos de personas, Claudia suele compartir parte de su rutina, las actividades que realiza para distenderse y también, momentos laborales. De hecho, recientemente subió un nuevo y divertido video relacionado a su trabajo.

"Así de divertido es estar en proyectos así...", escribió junto a las imágenes que se llevaron todas las miradas de los internautas.

Mirá el video de Claudia Albertario