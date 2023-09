Selena Gomez se desprende la camisa y desata una revolución

Selena Gomez es una figura icónica que ha dejado una marca significativa en el mundo del entretenimiento, tanto en la música como en la actuación. Comenzó su carrera a una edad temprana en el programa de Disney Channel 'Los Hechiceros de Waverly Place', donde interpretó el papel principal de Alex Russo. Al día de hoy, la celebridad de 31 años tiene una fuerte presencia en las redes sociales, de hecho con más de 429 millones de seguidores, es la mujer más seguida de Instagram.

En la noche del sábado Selena Gomez compartió unas fotos que dieron que hablar. Instagram @selenagomez.

Trabajar en la serie de Disney Channel, catapultó a la fama a la actriz y además le valió un premio Emmy. Años después formó la banda Selena Gomez & The Scene y lanzó varios álbumes exitosos que incluyen sencillos populares como 'Naturally' y 'Love You Like a Love Song'. Además de su trabajo en la música y la actuación, la artista ha demostrado ser una defensora apasionada de diversas causas sociales.

En la era de las redes sociales, Selena ha construido una fuerte presencia en plataformas como Instagram, donde se ha convertido en una de las personas más seguidas en la plataforma. Su presencia en línea le ha permitido conectarse directamente con sus seguidores y compartir aspectos de su vida personal, así como promover sus proyectos y causas sociales importantes.

Así fue el sábado de Selena Gomez con amigos. Imagen de Instagram @selenagomez @

nicolaannepeltzbeckham. Editada por MDZ Online.

Recientemente, la actriz de 'Only Murders in building', compartió un carrete de fotos que esataron una revolución. Al parecer, la estrella se encuentra en Paris con su grupo de amigos, Nicola Peltz, Brooklyn Beckham, Dominic West y Theresa Marie. En la noche del sábado salieron a cenar a un restaurante elegante de la ciudad, así que compartieron algunas fotos.

El look atrevido de Selena Gomez. Imagen de Instagram @selenagomez.

En esta oportunidad, Selena se tomó unas postales frente al espejo y presumió su belleza. Esta vez, la actriz lució un vestido camisero largo de color blanco y dejó algunos botones desprendidos. Para combinar el look agregó unas botas negras de charol más arriba de las rodillas.