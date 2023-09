Netflix estrenó el final de la serie adolescente más vista de la plataforma que no te podes perder

Netflix dio una alegría a todos cuando la semana pasada lanzó la cuarta y última temporada de Sex Education. La serie se ganó su reconocimiento por hablar de temas complejos como el sexo y la adolescencia y rápidamente se convirtió en el estreno más visto de la úlima semana.

La nueva temporada cuenta con nueve episodios donde los personajes terminan sus diferentes recorridos. Otis, Eric, Ruby, Aimee y otros alumnos se cambiarán de colegio luego de los disturbios en el conocido instituto Moordale, mientras Maeve se muda a otro recinto.

La serie siempre logró romper récords con cada estreno y su última temporada no fue la excepción. A menos de una semana ya se posicionó en el top 10 de lo más visto. Sin embargo, a pesar de su gran éxito en la plataforma de streaming, su creadora, Laurie Nunn, anunció el final de Sex Education.

Los actores de Sex Education también querían terminar la serie con esta cuarta temporada. Foto: Archivo.

Nunn compartió con sus seguidores una carta que sorprendió a todos. En ella, luego de agradecer a todos sus seguidores y compañeros de trabajo, comunicó el final del camino y expresó que la decisión no fue para nada fácil. Laurie comentó que sus personajes ya habían evolucionado lo suficiente y sus historias necesitaban un final.

Sin embargo, no hay por qué alarmarse. En entrevistas recientes, la autora no descartó la posibilidad de explorar el mundo de Sex Education desde otras perspectivas. Laurie Nunn anunció que se tomará un descanso y evaluará la posibilidad de realizar un spin off de este mundo adolescente querido por todos.