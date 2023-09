Este es el imponente vestido de Carolina Herrera con el qué Tamara Falcó brilló el día de su casamiento

Tamara Falcó está disfrutando de una etapa de plenitud y mucho amor, puesto qué hace poco tiempo ha dado el sí junto a Iñigo Onieva. Luego de su luna de miel por Sudáfrica, la colabora de El Hormiguero regresó a México y así fue cómo lentamente compartió vía Instagram más de la mega producción qué hizo para la revista Hola!

Fuente: Imagen - Instagram @tamara_falco

la hora de dar el sí.

"Me hace mucha ilusión empezar a compartir con vosotros detalles de la boda que no han visto a la luz", comenzó escribiendo Támara Falcó y lo acompaño con un largo carrete de fotos sobre su momento más feliz. Allí se logran ver: manos estrechadas, una increíble decoración floral y la puerta de 'El rincón', el palacio ubicado en Aldea del Fresno dónde ambos sellaron su amor.

"Tanto @ionieva como yo, disfrutamos mucho el proceso y en los próximos días vamos a compartir imágenes y vídeos donde podréis apreciar el maravilloso trabajo de cientos de profesionales. Artesanos, artistas, organizadores, camareros, fotógrafos, videógrafos, seguridad", siguió en referencia a qué para el evento contó con un gigantesco grupo de trabajadores y qué de esa forma nada fallara.

"Fueron muchas las personas implicadas en hacer de nuestro día único y estamos muy agradecidos a todos ellos espero que os guste y os ayude a todas esas futuras novias o a aquellos que queráis organizar un evento para celebrar una ocasión especial", cerró con un cierto impulso a ayudar a aquellas mujeres qué planean dar su mismo paso.

La imponente pieza

Sucede qué además del grupo técnico, Tamara cumplió un gran sueño, qué el vestido fuera diseñado por Carolina Herrera, artista de moda a quién ella admira desde siempre. Así es cómo dejó espiar el enorme trabajado detrás de ese vestido blanco deseado.

Fuente: imagen - Instagram @tamara_falco

detalle por detalle.

"@carolinaherrera siempre ha sido un referente de elegancia para mí. Fue un auténtico lujo que @wesgordon y su equipo pudieran hacerme los dos vestidos de novia con tan solo cinco semanas de antelación", escribió sobre cuál fue la demora exacta de los dos cambios de vestuario qué ha tenido y en el qué por medio de las fotos qué subió se logra ver el boceto de los mismos y las selecciones qué hizo junto al director creativo de Carolina Herrera.

"Su talento es innegable pero fue el trato tan cariñoso y amable que nos dieron a mi madre y a mí durante las pruebas, lo que marcó la diferencia ¡Siento que jamás les podré dar las gracias lo suficiente love you always @wesgordon & co.

El diseño en sí

A modo de detallar más de cerca cuáles han sido los retazos de cada vestido, Tamara hizo mención al vestuario de ceremonia:

"Sorprendentemente, el corset llevaba lana para que no se marcase. Estaba tan emocionada que ni noté el calor... Los detalles del bordados eran motivos que estaban tanto en la tiara como en el escudo de Griñon. Se bordó a contrarreloj con hilo de plata y llegaron a trabajar en el hasta 20 artesanos" haciendo mención a los cortes que se utilizaron y el símbolo qué quiso llevar sutilmente en la corona.