Así fue el quiebre de Shakira al aparecer en su fundación ‘Pies descalzos’

Shakira hace unos días estrenó su nuevo single ‘El Jefe’ ft Fuerza Regida, una canción qué está bateando grandes récords y en los que tira ciertas indirectas a Piqué, a su suegro y una referencia a una de sus ex empleadas pero lo cierto es qué además de hacer música se involucra con causas solidarias y es qué desde el año 1997 qué tiene su fundación ‘Pies Descalzos’, con el objetivo de mejorar la educación de cientos de chicos en Colombia y qué están en etapa escolar. Así fue cómo la cantante vía Instagram apareció circulando por el nuevo establecimiento de aprendizaje, el colegio ‘Nuevo bosque’ qué atenderá a 1050 estudiantes.

Fuente: Imagen - Instagram @jaimepumarejoheins

regalando sonrisas.

"Hoy estamos alegres, el Nuevo Bosque Pies Descalzos es más que salones y paredes. Hoy los estudiantes barranquilleros se llevan la visión de que todo es posible. Gracias, @shakira, por inspirar a estos jóvenes a atreverse a cumplir sus sueños", reza la descripción qué puso el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins destacando el enorme compromiso de Shakira.

El político lo acompañó con una fila de tiernas postales en las qué se la ve a Shakira acompañada por algunos de los chicos qué forman parte del instituto estudiantil y otras en los qué escuchaba atentamente lo qué decían ellos.

Su vínculo con el inglés

En medio del encuentro con los chicos, Shakira se refirió acerca de lo mucho qué le ha costado en un primer momento el hablarlo y familiarizarse con el idioma.

El video

"El poder de aprender a hablar en inglés me cambió la vida para bien y me abrió otros caminos y me alegra saber qué hemos coincidido en eso con el alcalde tambien qué ha hecho un gran trabajo con el bilingüismo", se la oyó decir en medio de un compilado en el qué se ve a una de las alumnas arriba del escenario al momento qué presentaba a la intérprete de 'monotonía'.

"Lo espectacular de la educación es qué se nota la transformación en tan poco tiempo, la niña qué vieron aprendió a hablar en inglés en un año... todo aquello qué invertimos en educación, no es tiempo perdido, ni dinero perdido, siempre se ven más rápido los resultados de lo qué uno piensa", cerró su discurso refiriendose al gran entrenamiento qué llevan adelante centenares de niños y niñas.

Momento emocionante

Ya cuándo Shakira se instaló un poco más para charlar con los chicos, una pequeña se le acercó hablando del futuro por lo qué logró movilizarla por completo en una de las aulas.

"Nuestros corazones laten de alegría y se llenan de esperanza porque aquí vamos a construir un mejor futuro para todos", se la oyó decir en voz alta, la estudiante Hannah y acto seguido se ganó todos los aplausos y el choque de manos de shakira.

Su discurso final

"Es muy difícil expresar con palabras la alegría qué siento hoy de estar aquí de compartir con mis seres queridos, esta inauguración de este colegio aquí en mi Barranquilla amada, mi Barranquilla del alma. Para qué puedan tener un mejor presente y un futuro brillante cómo se lo merecen todos los niños mexicanos", expresó con mucha emoción.