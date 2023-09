Meses atrás, Sol Pérez fue parte del panel del debate de Gran Hermano. Emisión tras emisión, la mediática sorprendía con llamativos looks. Ahora, por motivo del inicio de la primavera, compartió en Instagram uno de aquellos y se llevó todas las miradas.

Sol Pérez se llevó todas las miradas con un bellísimo look primaveral

Hoy, Pérez se está preparando para dar el gran sí frente al altar. En noviembre será el gran evento y hay mucha expectativa entorno a lo que ocurrirá esa noche. "Siempre quise casarme, desde chiquita que sueño con entrar de blanco a la iglesia. Guido es un capo, se está ocupando de todo, yo estoy laburando un montón, entonces a veces me cuesta involucrarme. Él se encarga de contratar algunas cosas y después cuando haya que elegir la temática o la decoración, ahí estaré, pero la verdad que Guido es un diez", contó a Diario Show.

Sol Pérez enamora con su gran belleza

Si bien comparte mucho tiempo con su futuro marido, Sol siempre tiene la cabeza en sus compromisos laborales. "Para mí es todo el tiempo trabajar, trabajar y trabajar, entonces me proponen algo y capaz que trabajo todo un fin de semana y tal vez me olvido de decidir qué podemos hacer juntos. Más que nada para tener nuestro momento en pareja, si bien vivimos en pareja hace casi cuatro años, también está lindo buscar ese momento de novios, una cena. Él es un capo y siempre organiza alguna salida para nosotros", indicó.

Y sobre la relación que él tiene con los medios, señaló: "Él entiende que es mi trabajo, me acompaña y me apoya pero no le gusta involucrarse demasiado. Lo invitan a un montón de programas pero es raro que vaya, si se tiene que quedar detrás de cámara no tiene problemas pero participar casi nunca".

Finalmente, en la misma entrevista, Pérez detalló: "Él dice que era influencer hasta que me conoció porque ahora no puede hacer videos divertidos con cierto humor porque estamos muy expuestos. Yo soy muy cuidadosa e intento no herir a nadie o no meterme en polémicas, él se tuvo que acostumbrar y me dice que ahora no puede ser más gracioso".